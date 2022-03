Geen Russische olie meer voor Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Shell wil niet langer olie en gas uit Rusland kopen. Dit liet de energiereus dinsdag in een verklaring weten. Vorige week kreeg Shell veel kritiek toen het tegen een fikse korting Russische olie kocht. "We namen dit besluit [aankoop] niet lichtzinnig", aldus Shell toen in een reactie. Volgens het bedrijf was het wel nodig om deze aankoop te doen, omdat anders de energievoorziening in gevaar zou komen. De aanvoer van alternatieve bronnen zou niet op tijd beschikbaar zijn, aldus Shell. Shell zal per direct geen Russische ruwe olie op de spotmarkt meer kopen, liet het dinsdag weten. De aanschaf van andere producten, waaronder LNG, zal gefaseerd worden afgebouwd. Ook zal Shell tankstations in Rusland gaan sluiten. Samen met overheden zal Shell kijken hoe de Russische aanvoer kan worden vervangen. De energiereus wil dit zo snel mogelijk doen, maar waarschuwt dat dit weken kan duren en dat raffinaderijen hierdoor minder zullen opleveren. Ook technisch is het volgens Shell niet gemakkelijk om over te schakelen. CEO Ben van Beurden maakte dinsdag nogmaals zijn excuses voor de aankoop van Russische olie vorige week en herhaalde dat de winst ten goede zal komen van de slachtoffers in Oekraïne. Bron: ABM Financial News

