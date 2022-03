Europese beurzen krabbelen op

(ABM FN-Dow Jones) De beurzen in Europa kleuren dinsdag rond lunchtijd overwegend groen, maar de volatiliteit blijft hoog.

De Stoxx Europe 600 index stijgt 0,1 procent naar 417,59 punten, de Duitse DAX wint 0,4 procent op 12.889,18 punten en de Franse CAC 40 noteert 1,2 procent hoger op 6.054,15 punten. De Britse FTSE 100 daalt licht en staat aan het begin van de middag op 6.945,90 punten.

Het optimisme aan het eind van de ochtendhandel wordt vooral gevoed door berichten dat de Europese Unie van plan is om flink te investeren in energie en defensie. Het plan zou ergens deze week onthuld worden na een EU-top in Versailles, aldus persbureau Bloomberg.

Ondertussen blijft de volatiliteit hoog en het sentiment kwetsbaar door de oorlog in Oekraïne. De olieprijzen stijgen dinsdag verder nu een importban op Russische olie dreigt. WTI kost nu bijna 123 dollar en Brent 127 dollar per vat.

De fors stijgende grondstoffenprijzen wakkeren de zorgen over een mondiale recessie aan, terwijl centrale banken ondertussen de inflatie moeten beteugelen.

"De markt bevindt zich in een shock. Gezien de aardverschuiving waar we mee te maken hebben, is iedereen maar aan het gokken wat het eindspel zal zijn", aldus marktstrateeg Brian O'Reilly van Mediolanum International Funds.

"Niet elke recessie wordt veroorzaakt door een flinke stijging van de olieprijzen, maar elke flinke stijging van de olieprijzen heeft wel een recessie veroorzaakt", aldus de marktkenner.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend reeds bekend dat de industriële productie in Duitsland in januari flink is gestegen. De stijging van 2,7 procent op maandbasis was veel hoger dan de toename met 0,5 procent die was voorspeld.

De economie in de eurozone is in het vierde kwartaal met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van de drie maanden ervoor. Dat was een behoorlijke groeivertraging. De groei op jaarbasis van 4,6 procent was wel beter dan in het derde kwartaal.

De euro/dollar noteert dinsdag op 1,0880 maar kan bij een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne verder dalen, volgens valutanalisten.

Bedrijfsnieuws

Oliefondsen BP en TotalEnergies stijgen, maar Shell levert in, na een koersstijging van 7,5 procent op maandag. Shell kondigde aan dat het geen Russische olie meer op zal kopen. De energiereus kocht de afgelopen tijd Russische olie voor de spotprijs, wat op veel kritiek kon rekenen. Shell meldde dit weekend dat de winst die het daarop maakt naar Oekraïne gaat.

Financials staat er dinsdag beter voor, na scherpe verliezen op maandag. ING, Deutsche Bank en BNP Paribas stijgen zo'n 3 tot 5 procent.

Zumtobel heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en ook het resultaat zien stijgen. Dit maakte het verlichtingsbedrijf uit Oostenrijk dinsdagochtend bekend. Het aandeel stijgt 3 procent.

Danone heeft de groeidoelen voor de komende jaren gepresenteerd in aanloop naar een beleggersdag die het Franse voedingsbedrijf dinsdag organiseert. Het aandeel stijgt licht.

Futures Wall Street

Wall Street gaat dinsdag een groene opening tegemoet, nadat de Dow Jones maandag in correctie terrein belandde en de Nasdaq in een bear market.

De S&P 500 daalde maandag 3,0 procent op 4.201,09 punten en de Dow Jones index verloor 2,4 procent op 32.817,38 punten. De Nasdaq leverde 3,6 procent in op 12.830,96 punten.