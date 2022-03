Update: ECB handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft de belangrijkste rentestanden gehandhaafd, hetgeen ook was verwacht. Dit bleek donderdag uit het rentebesluit van de ECB. De depositorente blijft daarmee staan op 0,50 procent negatief, de beleidsrente op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. Wel wordt het schema voor opkopen onder het Asset Purhase Programma aangepast. Na het beëindigen van het Pandemic Emergency Purchase Programme in maart, koopt de ECB vanaf april voor 40 miljard euro aan obligaties op via het APP. In mei wordt dit verlaagd tot 30 miljard en in juni tot 20 miljard euro. "De kalibratie van de netto-aankopen voor het derde kwartaal is afhankelijk van de cijfers en weerspiegelt de veranderende beoordeling van de vooruitzichten", aldus de centrale bank. Als de middellange termijn outlook voor de inflatie niet voldoende verzwakt in de komende maanden, kan de ECB het APP in het derde kwartaal beëindigen. "Als de inflatievooruitzichten op middellange termijn veranderen en als de financieringsvoorwaarden onverenigbaar worden met verdere vooruitgang in de richting van onze doelstelling van 2,0 procent, staan we klaar om ons schema voor netto-aankopen van activa te herzien in termen van omvang en/of duur", aldus de centrale bank. Verder verwacht de centrale bank dat "de basisrentes van de ECB op hun huidige niveau blijven, totdat de Raad heeft vastgesteld dat de inflatie ruim vóór het einde van de projectieperiode en duurzaam voor de rest van de projectieperiode de 2 procent bereikt." De referentie "of lager" is daarbij verdwenen uit de forward guidance. Een eventuele renteverhoging vindt pas plaats na het afronden van het APP en zal geleidelijk verlopen, aldus de ECB. Bij de toelichting om 14:30 uur zal voorzitter Christine Lagarde nieuwe inflatieramingen presenteren. Die leiden mogelijk tot een snellere monetaire verkrapping, hoewel de situatie in Oekraïne voor onzekerheid zorgt. De euro/dollar noteerde donderdagmiddag rond het rentebesluit op 1,1040 en is inmiddels gestegen naar 1,1116. Update: met aanvullende informatie. Bron: ABM Financial News

