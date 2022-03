Beursblik: voorzichtige toon ECB verwacht door oorlog Oekraïne

(ABM FN-Dow Jones) Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank aanstaande donderdag zou aanvankelijk vooral in het teken staan van nieuwe inflatieramingen, die mogelijkerwijs de weg vrij zouden maken voor een verkrapping van het monetaire beleid. Maar marktkenners verwachten nu vooral voorzichtigheid van de ECB vanwege de mogelijk economische impact van de oorlog in Oekraïne voor de eurozone.

"Tot de oorlog in Oekraïne was de verwachting dat Frankfurt de monetaire verstrakking een tandje hoger zou schakelen. Het was de bedoeling de obligatie-opkoopprogramma’s vanaf het vierde kwartaal van 2022 stop te zetten, zodat er nog vóór het jaareinde een verhoging van de beleidsrente in de pijplijn zat", aldus Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Wanneer we puur door een inflatoire bril kijken, is dat nog steeds een optie", aldus de econoom. In februari noteerde de inflatie in de eurozone op 5,8 procent en de kerninflatie op 2,7 procent. Daarin is het effect van de fors gestegen energieprijzen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne nog niet meegenomen.

"Toch is de verwachting dat de ECB even een pas op de plaats maakt. Althans, dat suggereren recente commentaren van enkele bestuurders. Een eerste renteverhoging zou dan iets later komen. Begin 2023 bijvoorbeeld. Waarbij opnieuw het voorbehoud past dat de oorlog de onzekere factor blijft", aldus Aben.

Volgens econoom Bert Colijn van ING is het lastig om nu al conclusies te trekken over hoe de oorlog de economie in de eurozone zal beïnvloeden, maar een scenario van stagflatie dreigt.

"Dat houdt in dat de ECB zich niet zal vastpinnen op een specifiek pad van monetaire verkrapping voordat meer duidelijk is over de economische impact van de crisis."

Econoom Carsten Brzeski, ook van ING, denkt dat de ECB vast zal houden aan de reeds aangekondigde rotatie van haar opkoopprogramma's, waarbij het Pandemic Emergency Purchase Program in maart wordt beëindigd en plaats maakt voor hogere opkopen via het Asset Purchase Programme. Die zou de ECB dan vanaf mei kunnen afbouwen, maar Brzeski denkt niet dat de ECB gezien de onzekere geopolitieke situatie hints zal geven over een einddatum voor QE of een startdatum voor renteverhogingen.

Economen van UBS verwachten dat de centrale bank gezien de huidige situatie belangrijke beslissingen, zoals de toekomst van het APP, zal uitstellen tot april.

Volgens de Zwitserse bank zou de ECB de forward guidance aan kunnen passen. Momenteel zegt die dat "de basisrentetarieven van de ECB op hun huidige niveau of lager blijven totdat de Raad heeft vastgesteld dat de inflatie ruim vóór het einde van de projectieperiode en duurzaam voor de rest van de projectieperiode 2 procent bereikt."

UBS sluit niet uit dat de centrale bank ervoor kiest om het stukje "of lager" te schrappen. Daarnaast zal de centrale bank mogelijk ook de referentie verwijderen dat het "de netto-aankopen zal beëindigen kort voordat de Raad aanvangt met de verhoging van de basisrentetarieven van de ECB."

Economen van Amundi denken dat de Oekraïnecrisis het normaliseren van het monetaire beleid van de ECB zal vertragen maar niet laten ontsporen. De nieuwe inflatieramingen kunnen daarbij de weg vrijmaken voor het stopzetten van obligatie-opkopen in het derde kwartaal en een eerste renteverhoging in 2022.

Dat de ECB bezorgd is over de hoge inflatie, werd recent duidelijk uit de notulen van de centrale bank van de beleidsvergadering in februari. Echter wilde de centraal bankiers toen wachten op de actuele inflatieramingen.

In december rekende de ECB voor 2022 op een inflatie van 3,2 procent en van 1,8 procent in 2023 en 2024. Vermoedelijk tonen de nieuwe voorspellingen een hogere inflatie.

De ECB maakt donderdag om 13:45 uur het rentebesluit bekend. Om 14:30 uur volgt een toelichting van voorzitter Christine Lagarde.