Valuta: euro kan naar 1,06 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,0880 dollar en kan bij een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne richting de 1,08 dalen.

"Er is geen sprake van paniek in de valuta van de VS, Europa, Japan en Zwitserland", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Dat zien we hier wel bij valuta van de landen die vroeger deel uitmaakten van het Oostblok. In die landen zijn mensen echt bang voor een verdere escalatie, zo horen wij", aldus Van der Meer.

Van der Meer verwacht dat als de euro onder de 1,08 dollar daalt de munt vervolgens in een redelijk tempo richting 1,06 dollar koerst. "Onderwijl is het aanstaande donderdag een ECB-dag en wij schatten in dat er erg veel aandacht is voor de kijk op zaken van de bank op de oorlog en de gevolgen ervan", aldus de handelaar van Ebury dinsdag.

Macro-economisch is het rustig. De industriële productie in Duitsland liet over januari een veel sterkere groei zien dan verwacht.

De economie van de eurozone groeide in het vierde kwartaal van het vorig jaar met 0,3 procent op kwartaalbasis en met 4,6 procent op jaarbasis.

Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten een handelsbalans en de groothandelsvoorraden in januari.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 1,0883 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8288 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,3133 dollar.