Financials aan kop op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs daalt dinsdag, ondanks het herstel voor de financiële waarden. Aan het einde van de ochtend verloor de AEX 1,5 procent op 659,02 punten. "Dit is gewoon een technisch herstel na de scherpe dalingen van de voorbije dagen," aldus strateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management in gesprek met ABM Financial News. De beurs kan volgens Juvyns pas echt herstellen, als er een oplossing is voor de oorlog in Oekraïne. En dat is vooralsnog niet het geval, aldus de marktkenner. Hoe groot de economische schade uiteindelijk wordt, zal afhangen van hoe lang de oorlog duurt, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Overheden lijken volgens hem bereid tot steunmaatregelen en de ECB lijkt nu even niet op de rem te willen trappen door de rente te verhogen om de inflatie af te remmen. "Maar economische-groeivertraging lijkt onvermijdelijk." Veel macronieuws was er niet. Positief was dat de Duitse industriële productie harder groeide dan voorzien. De euro/dollar handelde op 1,0877 en olie werd nog eens 2 procent duurder. WTI kost nu zo'n 122 dollar per vat. De olieprijs schiet volgens Wiersma van ING omhoog na het dreigement van de Russische vicepremier Alexander Novak, om de Russische aardgasleveringen aan Europa via de Nord Stream 1-pijpleiding af te snijden. Stijgers en dalers In de AEX winnen ING, NN Group en Aegon ruim 2 procent. ING kreeg een kleine koersdoelverlaging van Credit Suisse, maar de Zwitserse bank herhaalde wel de koopaanbeveling voor het aandeel. De defensieve waarden RELX en Wolters Kluwer behoren tot de grootste dalers met verliezen van 3 tot 4 procent. Just Eat Takeaway levert bijna 5 procent in. De AMX wordt aangevoerd door ABN AMRO, dat 6,5 procent stijgt, gevolgd door TKH met een koerswinst van ruim 5 procent na goed ontvangen jaarcijfers. ING sprak van solide resultaten voor TKH en Degroof Petercam denkt dat er nog meer in het vat zit in 2022, wijzend op bijvoorbeeld de orderportefeuille. Flitshandelaar Flow Traders levert 2 procent in en de daling bij Vopak zet door. Maandag werd het aandeel van de tankopslagspecialist al 13 procent goedkoper en dinsdag ging er nog eens 3 procent aan beurswaarde verloren. Bij de smallcaps ging Vivoryon aan de leiding met een koersstijging van ruim 9 procent. Bron: ABM Financial News

