Beursblik: meer groei voor TKH lonkt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft in de tweede helft van 2021 boven verwachting gepresteerd en meer groei lijkt in het vat te zitten. Dit stelden analist Michael Roeg van Degroof Petercam dinsdag in reactie op de jaarcijfers van de onderneming uit Haaksbergen. Zowel de omzet als de winst vielen hoger uit dan verwacht. Elke divisie behaalde meer winst dan waarop Roeg had gerekend. Daarbij wees de analist op de sterke orderportefeuille van TKH. Voor 2022 gaf TKH, zoals verwacht, geen concrete outlook af. Wel liet het bedrijf weten voor dit jaar te rekenen op een verdere autonome omzetgroei en een hoger resultaat in alle segmenten. "Bemoedigend", oordeelde Roeg. De enige verrassing noemde de analist het ontbreken van een aandeleninkoopprogramma, aangezien de schuldratio maar 0,9 is. "Misschien wil het management wachten op een overnamekandidaat", aldus Roeg. Degroof denkt de taxaties licht te zullen verhogen en Roeg herhaalt zijn koopadvies en laat het aandeel op de favorietenlijst. TKH wint dinsdag 5,3 procent op 44,58 euro. Bron: ABM Financial News

