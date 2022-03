Ook Aegon laat Rusland en Wit-Rusland links liggen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Verzekeraar Aegon ziet af van verdere investeringen in Rusland en Wit-Rusland, na de invasie van het Russische leger in Oekraïne. Dit maakte de verzekeraar dinsdagochtend bekend. Aegon kocht al geen staatsobligaties van Rusland en Wit-Rusland. De verzekeraar bekijkt nu ook de opties om bestaande belangen te reduceren. Voor Rusland gaat het om 27 miljoen euro aan investeringen. In Wit-Rusland heeft Aegon geen belangen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.