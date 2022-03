Beursblik: solide resultaten TKH Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft in 2021 solide gepresteerd. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING dinsdag. Op een omzet van 1,52 miljard euro behaalde TKH een EBITA van 189,6 miljoen euro en een nettowinst voor amortisatie en eenmalige posten van 113,9 miljoen euro. TKH had een outlook afgegeven van 106 tot 112 miljoen euro. De winstgevendheid was daarmee 5 procent beter dan ING had voorzien. "Al met al presteerde TKH sterk in de tweede helft van 2021", meent Hollestelle, zeker als rekening wordt gehouden met alle tegenwind. De analist benadrukte de goede prestaties bij de bandenbouwmachines. Deze divisie zal volgens ING "significant" bijdragen aan de omzetgroei in 2022. De bank heeft een koopadvies op TKH met een koersdoel van 60,25 euro. Het aandeel wint dinsdag 6,9 procent op 45,28 euro. Bron: ABM Financial News

