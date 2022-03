Van de Kraats stapt op bij Veon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) Het van origine Russische telecombedrijf Veon, dat een beursnotering in Amsterdam heeft, ziet bestuurder Robert Jan van de Kraats per direct vertrekken. Dit maakte Veon, het voormalige Vimpelcom, dinsdagochtend bekend. Van de Kraats was sinds juli 2018 niet-uitvoerend bestuurder. Zijn vertrek geldt vanaf 7 maart van dit jaar. Volgens Veon heeft Van de Kraats, eerder jarenlang CEO van Randstad, om persoonlijke redenen besloten te vertrekken bij het telecombedrijf. Bron: ABM Financial News

