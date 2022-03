Verdere omzetstijging voor Zumtobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zumtobel heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en ook het resultaat zien stijgen. Dit maakte het verlichtingsbedrijf uit Oostenrijk dinsdagochtend bekend. De resultaten onderstrepen volgens CEO Alfred Felder de sterke positie van de onderneming. Toch zijn er de nodige zorgen, aldus de topman, wijzend op de stijgende grondstoffenprijzen en het tekort aan halfgeleiders. Dat zal mogelijk in het lopende kwartaal sterker worden gevoeld, waarschuwde de CEO. In het afgelopen derde kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 14,6 procent van 244 miljoen naar 279 miljoen euro. In de eerste negen maanden van het boekjaar steeg de omzet met 11,5 procent. Voor belastingen bedroeg het bedrijfsresultaat (EBIT) afgelopen kwartaal 17,3 miljoen euro tegen 4,4 miljoen euro een jaar eerder. De nettowinst liep op van 1,5 naar 9,7 miljoen euro. De operationele kasstroom daalde in de eerste drie kwartalen van het lopende boekjaar naar 1,2 miljoen euro. Over de eerste drie kwartalen van het vorige boekjaar lag deze post nog op 59,8 miljoen euro. Outlook Zumtobel handhaafde dinsdag de outlook en verwacht dat de omzet dit jaar met 4 tot 7 procent stijgt. Verder rekent het verlichtingsbedrijf op een EBIT-marge van 4 tot 5 procent. In het derde kwartaal lag deze marge op 6,2 procent, 4,4 procentpunt meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Wel zei Zumtobel dinsdag te verwachten aan de bovenkant van beide bandbreedtes uit te zullen komen, mits het tekort aan halfgeleiders beheersbaar blijft. Bron: ABM Financial News

