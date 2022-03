Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verlaagd van 96,00 naar 84,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Duitse bank. Analist Robert Sanders blijft positief over de kansen die Besi heeft op het vlak van de technologie van hybrid bonding, en ziet de markt ook steeds enthousiaster worden. Het aandeel presteerde de afgelopen maanden beter dan dat van sectorgenoten als ASML en ASMI. Sanders denkt dat Besi de komende periode zal profiteren van zijn sterke banden met TSMC en Intel en de samenwerking met Applied Materials. Het aandeel Besi sloot maandag op 68,84 euro. Bron: ABM Financial News

