Fors lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag een lagere opening tegemoet, na zeer forse verliezen op Wall Street maandagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van meer dan 2 procent.

Maandag wist de AEX nog een openingsverlies van bijna 3 procent weg te werken en zelfs in het groen te noteren. Een wegzakkend Wall Street leidde uiteindelijke tot een bescheiden verlies voor de hoofdindex van 0,4 procent op 669,04 punten. Een winst voor oliefonds Shell van 7,5 procent ving maandag deels de grote verliezen van de financiële fondsen op.

Na het slot in Amsterdam zette Wall Street zijn daling voort en de S&P 500 sloot uiteindelijk bijna 3 procent lager, terwijl techbeurs Nasdaq zelfs 3,6 procent prijs gaf. Voor de S&P was sprake van grootste dagverlies sinds oktober 2020. Techbeurs Nasdaq belandde zelfs in een 'bear market', ofwel een stand van meer dan 20 procent onder zijn meest recente top.

Futures op de Amerikaanse indices noteren vanochtend alweer duidelijk lager.

"Er zijn nog geen lichtpuntjes in Oekraïne zichtbaar en de retoriek uit Washington wordt steeds agressiever", zei analist Cliff Hodge van Cornerstone Wealth. "Hoewel het onmogelijk is om te weten waar de uiteindelijke bodem zal liggen, lijkt de markt vanuit het oogpunt van risico en rendement nu redelijk gewaardeerd.”

De Russische inval in Oekraïne leidde ook bij de start van de nieuwe handelsweek tot onrust op de grondstoffenmarkten. Zo steeg de prijs voor een vat Brent-olie maandag naar 123 dollar per vat. Vanochtend in de Aziatische handel komt daar alweer bijna 4 procent bovenop. Door de zwakke euro noteert de olieprijs in euro’s nu op de hoogste stand ooit.

Naast olie-en gas lopen ook onder meer de graan- en maïsprijzen pijlsnel op en marktanalist Elwin de Groot van Rabobank ziet dat een recessie in Europa nu snel dichterbij komt. Door het scenario van een hoge inflatie en minimaal een economische groeivertraging zweeft daardoor het stagflatie spook boven de financiële markten.

Ook de Aziatische aandelenmarkten staan vanochtend onder druk. Tokio en Shanghai verliezen tot 2, terwijl Hongkong en Seoel ongeveer anderhalf procent prijsgeven.

Bedrijfsnieuws

TKH heeft in 2021 de eigen doelen overtroffen. Op een omzet van 1,52 miljard euro behaalde TKH in 2021 een EBITA van 189,6 miljoen euro en een nettowinst voor amortisatie en eenmalige posten van 113,9 miljoen euro. TKH had een outlook afgegeven van 106 tot 112 miljoen euro. TKH verhoogt het dividend van 1,00 naar 1,50 euro per aandeel.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde maandag 3,0 procent op 4.201,08 punten en de Dow Jones index verloor 2,4 procent op 32.817,38 punten en belandde daarmee in correctie terrein. De Nasdaq leverde 3,6 procent in op 12.830,96 punten.