Danone presenteert nieuwe groeidoelen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Danone heeft de groeidoelen voor de komende jaren gepresenteerd in aanloop naar een beleggersdag die het Franse voedingsbedrijf dinsdag organiseert. Het 'Renew Danone' plan heeft de volledige steun van de board en biedt het bedrijf "een duidelijk kompas", aldus het persbericht. Voor dit jaar rekent Danone op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 5 procent met een terugkerende operationele marge van meer dan 12 procent. En ook voor 2023 en 2024 ligt de groeidoelstelling op 3 tot 5 procent, waarbij de terugkerende operationele winst sneller groeit dan de vergelijkbare omzet. Verder mikt Danone op een schuldratio van minder dan 3 en een stabiel, maar stijgende dividend. Bron: ABM Financial News

