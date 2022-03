Achmea benoemt nieuwe chief risk officer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Achmea

(ABM FN-Dow Jones) Verzekeraar Achmea heeft een nieuwe chief risk officer gepresenteerd. Dit deed de onderneming uit Zeist dinsdag. Michiel Delfos is per 12 april de opvolger van Henk Timmer, die in een eerder stadium uit deze functie terugtrad. Delfos werkt al sinds 2014 bij Achmea. Delfos treedt met zijn aanstelling ook toe tot de raad van bestuur van Achmea. die verder bestaat uit uit voorzitter Bianca Tetteroo, CFO en vicevoorzitter Michel Lamie, Daphne de Kluis, Robert Otto en Lidwine Suur. De Nederlandsche Bank heeft de benoeming van Delfos reeds goedgekeurd en hij kreeg ook een positief advies van de centrale ondernemingsraad. Bron: ABM Financial News

