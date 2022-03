TKH overtreft eigen doelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft in 2021 de eigen winstverwachting ingelost, zoals analisten ook hadden voorzien. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de onderneming uit Haaksbergen. CEO Alexander van der Lof wees in een toelichting op de sterke orderinstroom van ruim 1,8 miljard euro, een nieuw record, aldus de topman. Hij sprak van een sterk herstel van de vraag over de brede linie. Van der Lof zal de productiecapaciteit gaan uitbreiden en plant extra kapitaalinvesteringen in 2022 en 2023. Op een omzet van 1,52 miljard euro behaalde TKH een EBITA van 189,6 miljoen euro en een nettowinst voor amortisatie en eenmalige posten van 113,9 miljoen euro. TKH had een outlook afgegeven van 106 tot 112 miljoen euro. Autonoom groeide de omzet afgelopen jaar met 15,9 procent. Analisten rekenden op een omzet van 1,49 miljard euro, met een EBITA van 183,0 miljoen euro en een winst van 109,0 miljoen euro. In 2020 lag de omzet nog op 1,29 miljard euro met een EBITA van 135,5 miljoen euro en een winst van 70,3 miljoen euro. TKH besloot om het dividend te verhogen van 1,00 naar 1,50 euro per aandeel. Dat is meer dan de 1,44 euro per aandeel waarop analisten hadden gerekend. Voor 2022 gaf TKH, zoals verwacht, geen concrete outlook af. Wel liet het bedrijf weten voor dit jaar te rekenen op een verdere autonome omzetgroei en een hoger resultaat in alle segmenten. Eind vorig jaar tijdens een beleggersdag liet TKH al weten dat het voor 2025 op een omzet van ruim 2 miljard euro rekent, met een rendement van meer dan 17 procent. "We zijn goed gepositioneerd om te profiteren van de megatrends die onze toekomst bepalen en we blijven transformeren richting een leidend technologiebedrijf", aldus CEO Van der Lof in november 2021 bij de presentatie van de groeidoelen voor 2025. "We zullen onze autonome groei opvoeren en de volledige potentie van onze disruptieve technologieën benutten." Overnames moeten nog eens 100 tot 150 miljoen euro aan omzet opleveren in de komende jaren. Activiteiten met lagere marges en een lager groeiprofiel zullen juist afgebouwd worden. De schuldratio zal onder de 2 blijven, verzekerde TKH. Eind 2021 lag deze ratio op 0,9. Bron: ABM Financial News

