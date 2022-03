Video: AEX veel zwakker dan verwacht maar uptrend intact Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX Index was en is veel zwakker dan werd ingeschat. Dit zegt technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera tegen ABM Financial News. "De hoofd- en schouder formatie in de daggrafiek onder de 756 punten, waarvan ik niet verwachtte dat deze haar koersdoel zou halen, heeft afgelopen vrijdag op circa 682 punten dit doel toch weten te bereiken." Op de lange termijn is er nog steeds sprake van een 'uptrend' volgens Van den Akker. "Hierdoor blijft het scenario onverminderd positief." Belangrijke steunniveaus in de maandgrafiek zijn volgens de analist van ING de voormalige top op 700 punten, de EMA-40 lijn op circa 646 en de volgende horizontale steun op 610 punten. Door de "extreme volatiliteit" kunnen zowel 646 en 610 punten getest worden om aan het eind van de maand maart toch 'gewoon' weer boven de 700 punten te sluiten, aldus Van den Akker. "Dat zou het ideale scenario zijn." Op de korte termijn is het volgens hem nog te vroeg om te kunnen spreken van een bodem. "Solide horizontale steun komt de koers tegen op 650 en 637 punten, met de 610 punten uit de maandgrafiek in het achterhoofd. In eerste instantie zal de koers veel weerstand ontmoeten tussen de 686 en 717 punten, met een tussenliggende gap op 701,55 en 703,78 punten. Bodemvorming lijkt een proces te worden." Lange termijn beleggers blijven kopen op zwakte, adviseert Van den Akker. Korte termijn beleggers kopen volgens de analist pas bij solide bodemvorming en een significante trendbreuk. "Tot die tijd zijn lagere koersen niet uitgesloten." Klik hier voor: AEX veel zwakker dan verwacht maar uptrend intact Bron: ABM Financial News

