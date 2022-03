Olieprijs stijgt verder

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag verder gestegen. Bij een settlement van 119,40 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,2 procent duurder. Brent-olie kostte maandag 123 dollar per vat.

WTI steeg maandag even naar 130 dollar per vat, omdat het momentum voor een importban op Russische olie toeneemt.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken zei dit weekend dat de Verenigde Staten een embargo op Russische olie-importen overwegen in coördinatie met bondgenoten in Europa en bij de NAVO. Dit in reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

"Officiële beperkingen op Russische olie vormen een verdere uitdaging om de oliemarkt in balans te krijgen, omdat Rusland een grote leverancier van olie is in Europa en Azië", aldus marktstrateeg Warren Patterson van ING.

Volgens hem is de import van Russische olie door de VS relatief laag, met gemiddeld 198.000 vaten per dag in 2021. Dit is zo'n 3 procent van de totale Amerikaanse olie-import. Een eventuele boycot door de VS zou voor de mondiale olielevering niet direct grote gevolgen hebben, hoewel de olieprijs er wel verder door kan stijgen, aldus de marktkenner.

Volgens Stephen Innes van SPI Asset Management is er aan de ene kant het mogelijke verlies van Russische olie, maar staat daar juist een potentiële toevoer van Iraanse olie tegenover, als er een atoomakkoord wordt gesloten. Persbureau Reuters meldde echter dat er twijfels zijn over het spoedig bereiken van een akkoord.