Wall Street koerst lager

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag flink lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt 2,2 procent op 4.236,08 punten en de Dow Jones index verliest 1,7 procent op 33.023,81 punten. De Nasdaq levert 2,5 procent in op 12.982,05 punten. De oorlog in Oekraïne blijft het sentiment bepalen en doet de olieprijzen enorm stijgen. Het westen, onder leiding van de Verenigde Staten, overweegt om een embargo te zetten op Russische olie. Massimo Bonisoli, analist bij de Italiaanse broker Equita, waarschuwt dat dit een lastige opgave is. Oliekartel OPEC probeert elke maand de productie met 400.000 vaten per dag te verhogen, maar slaagt hier in de praktijk nauwelijks in.



WTI-olie stijgt maandag ruim 4 procent op 120,50 dollar. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wakkeren de hoge olieprijzen de zorgen aan over een eventuele mondiale recessie. "Het is moeilijk om veel opwaarts potentieel te zien voor de aandelenmarkten tegen een achtergrond van voortdurende escalatie", zei de marktkenner, doelend op de oorlog in Oekraïne. Op macro-economisch vlak is het maandag, zoals gebruikelijk rustig. Beleggers hebben volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade vooral oog voor het Amerikaanse inflatiecijfer op donderdag. De Federal Reserve staat voor de enorme uitdaging om de inflatie onder controle te krijgen door het monetaire beleid te verkrappen, maar moet volgens Aslam waken dat dit niet tot een groeivertraging leidt en de aandelenmarkten laat ontsporen. Bij Carmignac vrezen ze voor stagflatie, ofwel een vertraging van de economie in combinatie met een hoge inflatie. En een gebrek aan grondstoffen kan volgens de Franse belegger de verstoringen in de aanvoerketen verder vergroten, met alle negatieve gevolgen van dien. Aslam waarschuwt beleggers dan ook voor een volatiel beursjaar. De euro/dollar noteert maandagavond op 1,0898. Bedrijfsnieuws Exxon Mobil stijgt 3 procent in navolging van de olieprijzen. Chevron noteert iets hoger. Uber Technologies heeft maandag de winstverwachting voor het eerste kwartaal verhoogd, omdat de vraag naar taxiritten en bezorgmaaltijden snel herstelt van de omikron-uitbraak eind vorig jaar. Het aandeel daalt 1,5 procent. Intel heeft een aanvraag voor een beursgang van Mobileye ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. De bij de SEC ingediende stukken zijn vooralsnog vertrouwelijk en niet openbaar te raadplegen. Eind december kondigde Intel al plannen voor een beursgang van Mobileye aan. Het aandeel daalt een half procent. Aandelen van Bed Bath & Beyond noteren maandag liefst 27 procent hoger nadat bekend werd de bestuursvoorzitter van GameStop, Ryan Cohen, een groot belang in de retailer heeft genomen. Cohen spoort het bedrijf aan om strategische alternatieven te onderzoeken, waaronder een verkoop. Bron: ABM Financial News

