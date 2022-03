AEX beperkt schade met Shell als uitblinker

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is na een rode ochtendhandel vanmiddag opgekrabbeld maar wel licht in het rood geëindigd. Bij een slot van 669,04 punten sloot de AEX maandag 0,4 procent in het rood.

"De aanhoudende escalatie van de oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal in de greep", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Alleen al het zicht op een de-escalatie zou daarom de druk iets van de ketel kunnen halen", aldus Aben.

De olieprijzen stegen maandagochtend fors, tot zelfs 130 dollar per vat voor ruwe olie. Rond het slot was WTI bijna 4 procent duurder op 120 dollar.

"In de veronderstelling dat olie- en gasprijzen rond de huidige niveaus blijven, kunnen we de economische schade rond de 1 procent (of iets méér) inschatten. Vanzelfsprekend is deze schatting met meer dan gemiddelde onzekerheid omgeven. De onrust hierover zien we vandaag sterk terug, nu de Verenigde Staten overwegen een import-embargo voor Russische energie(producten) in te stellen", aldus Aben.

Duitsland lijkt zich echter tegen een dergelijke boycot te keren en ook Nederland lijkt hier geen oren naar te hebben.

Bij Carmignac waarschuwen ze dat de oorlog in Oekraïne kan leiden tot stagflatie, ofwel een vertraging van de economie in combinatie met een hoge inflatie. En een gebrek aan grondstoffen kan volgens de Franse belegger de verstoringen in de aanvoerketen verder vergroten, met alle negatieve gevolgen van dien.

Later deze week komt de Europese Centrale Bank met zijn rentebesluit.

"Tot de oorlog in Oekraïne was de verwachting dat Frankfurt de monetaire verstrakking een tandje hoger zou schakelen. Het was de bedoeling de obligatie-opkoopprogramma’s vanaf het vierde kwartaal van 2022 stop te zetten, zodat er nog vóór het jaareinde een verhoging van de beleidsrente in de pijplijn zat", aldus Aben. De verwachting is nu dat de ECB even een pas op de plaats maakt.

Uit Duitsland kwamen maandag goede macrocijfers, met een stijging van zowel de detailhandelsverkopen als van de fabrieksorders.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0858. Rabobank denkt dat de bodem nog niet is bereikt en rekent op korte termijn, over één maand, op een stand rond 1,06, waarna heel geleidelijk herstel zou kunnen volgen tot 1,08 over drie maanden, 1,09 over zes maanden en pas over twaalf maanden weer het niveau van 1,12 kan worden bereikt, de koers die op de borden stond voordat Rusland buurland Oekraïne binnenviel.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Shell aan kop met een plus van 7,5 procent. Verder stegen Universal Music Group en ASMI tot 3 procent.

Grote verliezers in de hoofdindex waren de financials NN en Aegon, die 6 tot 7 procent verloren. ING daalde bijna 5 procent. Unibail-Rodamco-Westfield was maandag hekkensluiter, met een verlies van 9 procent.

In de AMX deden oliedienstverlener SBM Offshore en kunstmestspecialist OCI goede zaken, met plussen van respectievelijk 6 en 7 procent. Flitshandelaaar Flow Traders won op afstand 2 procent.

Eurocommercial leverde ruim 8 procent in en Air France-KLM daalde dik 6 procent als gevolg van de sterk stijgende olieprijs.

Vopak sloot de rij met een verlies van ruim 13 procent in de Midkap. Jefferies haalde het aandeel van de kooplijst en stelde de winstverwachting met 15 procent naar beneden bij. Sancties op Russische olie en gas pakken zullen vermoedelijk ongunstig uitpakken voor de tankopslagspecialist.

Alle smallcaps eindigden maandag lager. Brunel en Wereldhave daalden tot 7 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot 1,5 procent lager.