Berenberg vindt aandeel ING te sterk gedaald

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg denkt dat het aandeel ING inmiddels te sterk is afgestraft naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en schrapt zijn verkoopadvies voor Société Générale, maar blijft een voorkeur houden voor Britse en Scandinavische banken. Dat blijkt maandag uit een sectorrapport van het analistenhuis.

Europese banken zijn sinds de start van het conflict in Oekraïne zo'n 15 procent meer in waarde gedaald dan de rest van de markt, deels vanwege substantiële risico's die ze lopen in Rusland en Oekraïne, en deels door zorgen over zwakkere economische groei en een minder snelle verhoging van de monetaire beleidsrente.

Dat laatste punt was cruciaal voor het verdampen van de koerswinst van gemiddeld 20 procent die de banken tot 11 februari boekten ten opzichte van de rest van de markt, dankzij de hogere renteverwachtingen in de eurozone, stellen de analisten. Dit geldt in mindere mate voor de rentevooruitzichten voor het VK, de VS en Noorwegen, waar de economische banden met Rusland zwakker zijn en de rente al aan het stijgen is.

De meeste risico's in Rusland en Oekraïne liggen bij banken in Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Zo zou UniCredit maximaal 12 procent van zijn eigen vermogen kunnen kwijtraken als alle investeringen in die twee landen waardeloos zouden worden. Voor Société Générale is dit 9 procent, voor Crédit Agricole 8 procent en voor Intesa 7 procent.

Voor de Nederlandse bank ING komt Berenberg op 5 procent van het eigen vermogen, evenals voor de Duitse Commerzbank. De aandelen ING en Société Générale zijn volgens de analisten inmiddels ‘oversold', terwijl het aandeel Crédit Agricole juist nog neerwaarts risico herbergt, met een relatief krappe kapitaalbuffer

Société Générale is voor 32 procent van zijn eigen vermogen blootgesteld aan leningen in Rusland en Oekraïne, maar volgens Berenberg is het daadwerkelijke risico niet meer dan 9 procent. De koersdaling van 40 procent is daarom overdreven en daarom wordt het verkoopadvies ingeruild voor een Houden advies.

Berenberg heeft een koopadvies op ING met een koersdoel van 14,50 euro.