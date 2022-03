Lagere opening Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag opnieuw een lagere opening tegemoet, maar de verliezen lijken mee te vallen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de opening tot 0,6 procent in het rood. De Nasdaq lijkt ook 0,7 procent lager te openen. Eerder wezen de futures nog op openingsverliezen van ruim anderhalf procent. De oorlog in Oekraïne blijft het sentiment bepalen en doet de olieprijzen enorm stijgen. Het westen, onder leiding van de VS, overweegt om een embargo te zetten op Russische olie. Massimo Bonisoli, analist bij de Italiaanse broker Equita, waarschuwt dat dit een lastige opgave is. Oliekartel OPEC probeert elke maand de productie met 400.000 vaten per dag te verhogen, maar slaagt hier in de praktijk nauwelijks in.



Een april-future West Texas Intermediate steeg maandag 1,9 procent tot 117,78 dollar, terwijl een mei-future Brent 2,7 procent duurder werd op 121,33 dollar. Op macro-economisch vlak is het maandag, zoals gebruikelijk rustig. Beleggers hebben volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade vooral oog voor het Amerikaanse inflatiecijfer op donderdag. De Federal Reserve staat voor de enorme uitdaging om de inflatie onder controle te krijgen door het monetaire beleid te verkrappen, maar moet volgens Aslam waken dat dit niet tot een groeivertraging leidt en de aandelenmarkten laat ontsporen. Bij Carmignac vrezen ze voor stagflatie, ofwel een vertraging van de economie in combinatie met een hoge inflatie. En een gebrek aan grondstoffen kan volgens de Franse belegger de verstoringen in de aanvoerketen verder vergroten, met alle negatieve gevolgen van dien. Aslam waarschuwt beleggers dan ook voor een volatiel beursjaar. De euro/dollar noteerde op 1,0906. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0930 op de borden. Bedrijfsnieuws Uber Technologies heeft maandag de winstverwachting voor het eerste kwartaal verhoogd, omdat de vraag naar taxiritten en bezorgmaaltijden snel herstelt van de omikron-uitbraak eind vorig jaar. Het aandeel lijkt 2 procent hoger te openen. Slotstanden De S&P 500 verloor vrijdag 0,8 procent op 4.328,87 punten en de Dow Jones index daalde 0,5 procent op 33.614,80 punten. De Nasdaq leverde 1,7 procent in op 13.313,44 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.