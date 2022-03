Uber verhoogt winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber Technologies heeft maandag zijn verwachting voor het aangepaste bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal verhoogd, omdat het bedrijf snel herstelt van de verstoring door de omikron-variant van het coronavirus eind vorig jaar. Dat maakte de Amerikaanse aanbieder van taxi- en bezorgdiensten maandag bekend. Uber rekent nu op een aangepaste winst voor aftrek van rente, belastingen, afwaarderingen en amortisatie van goodwill, of ebitda, van 130 miljoen tot 150 miljoen dollar, in plaats van op 100 miljoen tot 130 miljoen dollar. Zowel bij de taxidienst als bij maaltijdbezorging zag Uber de winstontwikkeling verbeteren ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021, toen het coronavirus voor verstoringen zorgde. "Onze mobiliteitstak veert sneller op na omikron dan we hadden verwacht" aldus CEO Dara Khosrowshahi. "We zien een gezonde en groeiende vraag naar alle toepassingen." De CEO wees erop dat in februari de bruto boekingen naar luchthavens meer dan 50 procent hoger lagen dan een maand eerder. "We maken ons op voor één van de sterkste reisseizoenen ooit." Het aantal ritjes en de gemiddelde factuursom in februari stegen naar respectievelijk 90 en 95 procent van de niveaus in 2019, meldde Uber. Het aandeel steeg in de handel voorbeurs met 4 procent. Bron: ABM Financial News

