Europese beurzen diep in het rood Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur fors lager, terwijl beleggers de mogelijke economische implicaties van de oorlog in Oekraïne tot zich laten doordringen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 2,5 procent tot 411,36 punten. De Duitse DAX verloor 3,5 procent tot 12.631,57 punten en de Franse CAC 40 verloor 3,1 procent tot 5.873,28 punten. De Britse FTSE 100 beperkte de verliezen tot 1,65 procent.



"Terwijl de prijzen van olie en aardgas de pan uit rijzen en de zorgen over het effect op de mondiale economische groei toenemen, zweeft het spook van stagflatie boven de financiële markten", stelde Hargreaves Lansdown. "De verliezen liepen in de vroege handel snel op met kelderende koersen voor de reisbranche, banken en retailers." De Duitse DAX-index is inmiddels 20 procent gedaald ten opzichte van de top in januari, ofwel een zogeheten ´'bear market'. De Russische invasie van Oekraïne heeft de aandacht gevestigd op de afhankelijkheid van Europa van Russische energie, en dat raakt de Europese aandelenmarkt midscheeps. Dat is goed zichtbaar in Duitsland, waar beleggers aandelen verkopen uit vrees dat de Duitse economie hard zal worden getroffen door de dure energie. Duitsland haalt meer dan de helft van zijn energie uit Rusland. Rusland kondigde een beperkt staakt-het-vuren af, maar blijft steden waaronder Mykolaiv, ten zuiden van de Oekraiense hoofdstad Kyiv, bestoken. De olieprijs stijgt inmiddels ongekend hard. Een aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate-olie steeg 6 procent tot 122,64 dollar en ook Brent-olie voor mei werd 6 procent duurder op 125,32 dollar.



De euro/dollar vervolgde zijn daling en noteerde op 1,0823. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er nog 1,0930 op de borden. Bedrijfsnieuws In de Britse FTSE zijn reisorganisaties zoals TUI, en banken zoals Lloyds en Barclays zware verliezers maandag. Ook elders in Europa liggen aandelen van banken onder vuur. ING verliest 6,8 procent en KBC 8,4 procent.



Autofabrikanten hebben het ook moeilijk. Stellantis bijvoorbeeld wordt 7,5 procent goedkoper. Shell en BP stijgen juist dankzij de hogere olieprijs, met 6,6 en 2,9 procent. Ook grondstoffenproducenten zoals mijnbouwers Rio Tinto, Anglo America en BHP winnen terrein. Wapenfabrikant BAE Systems wint 6 procent en ook Thales wordt 6 procent duurder. Budgetvlieger Wizz Air, gefocust op centraal-Europa, verliest nadat het bedrijf zijn verwachtingen voor de capaciteitsgroei bijstelde. De vluchten van en naar Oekraïne en Rusland zijn gestaakt en er staan nog vier vliegtuigen vast in Oekraïne, wachtend op een kans om veilig het land uit te vliegen. Het aandeel verliest ruim 10 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een fors lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 1,5 procent in het rood.



De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag lager. De S&P 500 verloor 0,8 procent op 4.328,87 punten en de Dow Jones index daalde 0,5 procent op 33.614,80 punten. De Nasdaq leverde 1,7 procent in op 13.313,44 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.