Aandeel Wizz Air onderuit na bijstellen groeiverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Budgetluchtvaartmaatschappij Wizz Air, die vooral vliegt in Oost-Europa, heeft zijn groeidoelstelling voor het nieuwe boekjaar bijgesteld als gevolg van de oorlogssituatie in Oekraïne. De prijsvechter verwacht een groei van de capaciteit in het eerste kwartaal van boekjaar 2023 met 30 procent ten opzichte van boekjaar 2019. In het tweede kwartaal wordt een capaciteitsgroei van 40 procent voorzien. Eerder zei het bedrijf nog te plannen voor een terugkeer naar volledige capaciteit in het boekjaar 2023, dat loopt tot 31 maart 2023. Het aandeel daalde maandag in Londen 9 procent tot 2,44 pond, na een aanvankelijk diepere dip. Gezien de volatiele grondstoffenprijzen heeft Wizz Air zijn brandstofkosten voor de komende vier maanden afgedekt met hedges. Ongeveer 65 procent van de capaciteitsmix wordt nog steeds ingezet in de kernregio centraal-Europa, 30 procent in de west-Europese luchthavens en 5 procent vanuit Abu Dhabi. De vluchten vanuit Kiev, Lviv en Sint Petersburg zijn gecanceld en vluchten vanuit Moldavië zijn verplaatst naar de luchthaven in het Roemeense Iasi. Wizz Air heeft nog vier vliegtuigen in Oekraïne staan en wacht nog op een gelegenheid om die veilig te evacueren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.