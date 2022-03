Damrak kleurt dieprood. Unibail en Signify hard onderuit, Shell in trek Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs levert maandag stevig in, hoewel de koerswinst van Shell nog voor enige remming zorgt dankzij een sterk oplopende olieprijs. Beleggingsstrateeg Mark Haefele van UBS ziet de dollar en energie-aandelen als beste hedge tegen alle ellende. Het advies voor Europese aandelen werd door de Zwitserse bank verlaagd naar Neutraal, "gezien de toegenomen onzekerheid en het risico dat de winst- en groeitaxaties in de regio neerwaarts moeten worden bijgesteld". Bij Carmignac waarschuwen ze dat de oorlog in Oekraïne kan leiden tot stagflatie, ofwel een vertraging van de economie in combinatie met een hoge inflatie. En een gebrek aan grondstoffen kan volgens de Franse belegger de verstoringen in de aanvoerketen verder vergroten, met alle negatieve gevolgen van dien. Rond de klok van 11 uur daalde de AEX 1,1 procent naar 664,56 punten. Uit Duitsland kwamen goede macrocijfers, met een stijging van zowel de detailhandelsverkopen als van de fabrieksorders. De euro/dollar handelde op 1,083. Rabobank denkt dat de bodem nog niet is bereikt en rekent op korte termijn, over één maand, op een stand rond 1,06, waarna heel geleidelijk herstel zou kunnen volgen tot 1,08 over drie maanden, 1,09 over zes maanden en pas over twaalf maanden weer het niveau van 1,12 kan worden bereikt, dat op de borden stond voordat Rusland buurland Oekraïne binnenviel. Olie werd 6 procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX wist alleen Shell, profiterend van de hoge olieprijs, hoger te koersen. Het aandeel won 5,7 procent. De grootste dalers in de hoofdindex waren vanochtend de financials NN, Aegon en ING met verliezen van 6 tot 7 procent. Unibail daalde bijna 9 procent en Signify zelfs meer dan 10 procent. Ook de AMX kleurde overwegend rood. Uitzonderingen waren OCI, SBM Offshore en Flow Traders. OCI steeg 7,4 procent, nu er een groot tekort aan kunstmest dreigt. Oliedienstverlener SBM won 3,7 procent en flitshandelaar Flow ging 2,1 procent hoger. Air France-KLM daalde daarentegen met 8,0 procent als gevolg van de sterk stijgende olieprijs. Vopak daalde 13,7 procent. Jefferies haalde het aandeel van de kooplijst en stelde de winstverwachting met 15 procent naar beneden bij. Sancties op Russische olie en gas pakken zullen vermoedelijk ongunstig uitpakken voor de tankopslagspecialist. Ook alle smallcaps noteren lager. Bron: ABM Financial News

