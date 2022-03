Valuta: euro/dollar nog niet op de bodem

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar vervolgt zijn duikvlucht onder invloed van de oorlogssituatie in Oekraïne en heeft de bodem nog niet bereikt. Dit stelt Rabobank maandag tegenover ABM Financial News.

"We zien de situatie op korte termijn niet verbeteren", zei valuta-analist Teeuwe Mevissen van Rabobank. "Integendeel, helaas. Niets wijst erop dat Rusland gaat inbinden en het lijkt er eerder op dat het nog gaat verslechteren."

Er is inmiddels sprake van een mogelijke eenzijdige boycot op Russische olie van Amerikaanse zijde. De vraag is of en wanneer Europa dat gaat volgen, zegt Mevissen. Voor de Amerikanen, die veel minder afhankelijk zijn van energie uit Rusland, is dat in elk geval een stuk gemakkelijker om te doen. Op de financiële markten betekent een verder oplopende olieprijs slecht nieuws voor de economische groei.

Een ander groot gevaar is de Oekraïense graanoogst die dreigt te mislukken. Dit zou kunnen leiden tot hoge voedselprijzen in vooral Noord-Afrika en het Midden-Oosten, met nieuwe brandhaarden van onrust en mogelijk meer vluchtelingenstromen richting Europa. "Vergeet niet dat de Arabische lente en de onrust die daaruit volgde ook begon naar aanleiding van hoge voedselprijzen", waarschuwde Mevissen.

Voor de euro/dollar rekent Rabobank op korte termijn, over één maand, op een stand rond 1,06, waarna heel geleidelijk herstel zou kunnen volgen tot 1,08 over drie maanden, 1,09 over zes maanden en pas over twaalf maanden weer het niveau van 1,12 kan worden bereikt, dat op de borden stond voordat Rusland buurland Oekraïne binnenviel.

De verzwakking van de euro hangt ook samen met de standvastige opstelling van de Federal Reserve, waar Fed-voorzitter Jerome Powell onlangs duidelijk maakte dat een renteverhoging in maart nog steeds te verwachten is, waarbij zelfs een verhoging met 50 basispunten in plaats van 25 punten niet is uitgesloten.

De Europese Centrale Bank blijft daarin vooralsnog terughoudender, ook al lieten de Europese inflatiecijfers vorige week ook zien dat de prijsstijgingen breder zijn dan alleen de categorieën energie en voeding en inmiddels ook doorsijpelen naar andere goederen en diensten.

In het algemeen blijft de valutamarkt in het teken staan van de vlucht naar veilige havens, hoewel dat op dit moment minder sterk het geval is voor de Japanse yen, die niet stijgt ten opzichte van de dollar. ¨"Dat heeft mogelijk ook te maken met de geografische locatie van het conflict. In het verleden zag je de yen vaak stijgen tegenover de dollar als er meer risico was in Azië", aldus Mevissen.