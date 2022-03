ArcelorMittal: mondiale staalvraag stijgt tot 3% in 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De mondiale vraag naar staal zal dit jaar met 2 tot 3 procent stijgen. Dit verwacht ArcelorMittal, aldus persbureau Reuters. Verder denkt de staalreus dat de divisies in India en China zullen profiteren nu Rusland en Oekraïne minder staal zullen exporteren. Bron: ABM Financial News

