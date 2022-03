ABN Amro verzorgt liquiditeit in aandeel Cabka Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Het circulaire productiebedrijf Cabka heeft ABN Amro gekozen als liquiditeitsverschaffer, die de handel in de aandelen van de beursnieuweling moet bevorderen. Dat maakte Cabka maandagochtend bekend. Liquiditeitsverschaffers zijn permanent aanwezig tijdens de handelssessie. ABN Amro handelt daarbij voor eigen rekening en risico, onafhankelijk van Cabka. Cabka was op 1 maart voor het eerst verhandelbaar, nadat het bedrijf een beursnotering aan Euronext Amsterdam kreeg door een fusie met spac Dutch Star Companies Two. De samenwerking met de bank start vandaag. Bron: ABM Financial News

