Jefferies haalt Vopak van kooplijst

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het advies voor Vopak verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van 42,00 euro naar 35,00 euro. Dit bleek maandag uit een analistenrapport van de bank. Analist David Kerstens waarschuwde dat het tankopslagbedrijf geconfronteerd kan worden met overcapaciteit in de Rotterdamse haven, goed voor circa 30 procent van de omzet van Vopak. De analist benadrukte de afhankelijkheid van Russische olie en gas. Die aanvoer is goed voor ongeveer 25 procent van de overslag in de grootste haven van Nederland, waardoor een herstel van de bezettingsgraad en de prijzen meer tijd vergt. Aangezien er nog geen zicht is op een mogelijk herstel, verlaagde de zakenbank de taxatie voor de winst per aandeel Vopak in 2022 met ongeveer 15 procent van 2,85 naar 2,43 euro. Kerstens verwacht niet dat een strategie-update van de nieuwe topman in mei tot een herstel van de aandelenkoers zal leiden. Het aandeel Vopak sloot vrijdag nog 5,5 procent lager op 31,53 euro. De AEX verloor 4,8 procent. Bron: ABM Financial News

