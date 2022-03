Chinese export stijgt harder dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese export is in januari en februari harder dan verwacht gestegen, terwijl de import conform verwachting steeg. Dat bleek maandag uit officiële cijfers. De export nam, gerekend in dollars, in de eerste twee maanden van 2022 toe met 16,3 procent, vergeleken met het voorgaande jaar, volgens de Chinese douanedienst. Economen die vooraf waren gepolst door The Wall Street Journal rekenden op een groei van 15,0 procent. De Chinese import nam toe met 15,5 procent, wat aanzienlijk minder sterk was dan de groei van 19,5 procent in december en min of meer gelijk aan de voorspelling van economen. Het handelsoverschot was 116 miljard dollar. Gerekend in yuan steeg de export afgelopen twee maanden met 13,6 procent en de import met 12,9 procent. De cijfers voor de eerste twee maanden van het jaar worden door Beijing samengevoegd, omdat in deze periode altijd het Chinese Nieuwjaar valt. De exacte data zijn afhankelijk van de maankalender, en door de twee maanden samen te voegen hoopt de douane vervormingen zo veel mogelijk glad te strijken. Bron: ABM Financial News

