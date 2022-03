Europese beurzen openen naar verwachting weer fors lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een fiks lagere opening tegemoet, nu de aanval op Oekraïne vol wordt doorgezet, veilige havens als de dollar stijgen en de olieprijs zelfs explodeert.

IG voorziet een openingsverlies van 394 punten voor de Duitse DAX, een min van 176 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 169 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa kleurden vrijdag donkerrood door de grote bezorgdheid over de oorlog in Oekraïne na de Russische aanval op een kerncentrale in Zaporizja.

"De roekeloze beschieting van een Oekraïense kerncentrale vanmorgen door Russische troepen, toont aan dat Poetin steeds wanhopiger wordt om een overwinning te behalen ondanks talloze tegenslagen, en met weinig tekenen dat hij geneigd is terug te treden", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De koppigheid van de Oekraïense strijdkrachten maakt hem daarbij nog kwader, "waardoor de onzekerheid verder toeneemt", meent de analist.

De acties van Poetin roepen de vraag op of Rusland de tactiek van de verschroeide aarde zal volgen om het Oekraïense verzet te breken, aldus Hewson.

Volgens de analist hebben beleggers massaal Europese aandelen van de hand gedaan afgelopen week, waarmee een daling die eind vorige maand begon in de laatste twee dagen is versneld. De Duitse DAX verloor op weekbasis zo'n 10 procent, net als de CAC 40.

Bank of America denkt dat het sentiment onder Europese inkopers de komende kwartalen stevig onder druk zal komen door de hogere energieprijzen en de toenemende onzekerheid door de oorlog in Oekraïne. Dit maakt Europese aandelen onaantrekkelijk.

De Amerikaanse bank verwacht dat de inkoopmanagersindex voor de eurozone in het derde kwartaal daalt naar 49. Een indexstand van minder dan 50 duidt op krimp. Eerder gingen de economen van de bank nog uit van een daling aan het jaareinde tot 52, ofwel een vertraging van de groei, maar wel nog altijd groei.

Een groeivertraging in combinatie met een stijgende rente, maken Europese aandelen geen geliefde belegging, aldus Bank of America. Beleggingsstrateeg Sebastian Raedler rekent op een daling van de Stoxx Europe 600 index met 7 procent naar 410 punten in het derde kwartaal. Alleen als de oorlog in Oekraïne snel eindigt, dan kan dit scenario ontlopen worden, denkt hij.

Bank of America heeft een Onderwogen advies op Europese aandelen. Vooral cyclische waarden moeten volgens Raedler worden gemeden. Het advies voor voeding en dranken stelde de bank juist opwaarts bij naar Overwogen.



Bedrijfsnieuws

In Parijs wist alleen Thales vrijdag licht te stijgen. Société Générale was met een verlies van ruim 9 procent de hekkensluiter in de CAC 40, die op weekbasis zo'n 10 procent lager eindigde.

In Frankfurt eindigde alleen nutsbedrijf RWE in het groen, met een plus van zo'n 5 procent. De DAX verloor deze week rond de 10 procent. Sterkste daler vrijdag was Deutsche Bank, dat bijna 9 procent verloor.

De laatste sancties tegen Rusland leveren voor ING een negatieve impact op van 0,7 miljard euro, zo maakte de bank vrijdagochtend bekend. Het aandeel verloor ruim 9,5 procent.

Euro STOXX 50 3.556,01 (-5,0%)

STOXX Europe 600 421,78 (-3,6%)

DAX 13.094,54 (-4,4%)

CAC 40 6.061,66 (-5,0%)

FTSE 100 6.987,14 (-3,5%)

SMI 11.300,13 (-3,2%)

AEX 671,73 (-4,8%)

BEL 20 3.760,43 (-3,0%)

FTSE MIB 22.464.86 (-6,2%)

IBEX 35 7.720,90 (-3,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een rode opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag ook al lager gesloten. De Amerikaanse aandelenmarkten bleven in de ban van de oorlog in Oekraïne. Afgelopen week verloren de S&P en Dow ruim een procent en de Nasdaq bijna 3 procent.

Marktanalist Jeffrey Halley van Oanda concludeert dat Rusland niet langer tactieken schuwt die heel Europa in gevaar brengen. Rondom de kerncentrale in Zaporizja die vannacht in brand ging na een Russische aanval, liggen enkele van de belangrijkste landbouwgebieden in Oekraïne. "Er is geen genie voor nodig om de potentiële risico's van dat scenario te extrapoleren", zei Halley. Inmiddels zou de centrale in handen zijn van het Russische leger.

De WTI-olieprijs, die als gevolg van de oorlog en de sancties tegen Rusland deze week met zo'n 26 procent is gestegen, noteerde vrijdag op ruim 115 dollar.

Het Amerikaanse banenrapport, dat normaliter op veel aandacht kan rekenen van beleggers, lijkt vrijdag vooral een bevestiging van wat de markt al weet: dat de Federal Reserve de rente later deze maand gaat verhogen.

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in februari is gestegen met 678.000, wat fors meer is dan de 440.000 banen waarop werd gerekend. Ook werd de groei in de voorgaande maanden opwaarts bijgesteld.



Het werkloosheidspercentage daalde van 4 procent in januari naar 3,8 procent in februari. Op jaarbasis was er een loonstijging van 5,1 procent, beduidend minder dan de 5,8 procent waarop economen rekenden.

"We hebben een zeer krappe arbeidsmarkt en dat bevestigt dat er genoeg ruimte is voor de Fed om de rente te verhogen", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Bedrijfsnieuws

Broadcom sloot 3 procent hoger, nadat de Amerikaanse chip- en softwarefabrikant donderdagavond over het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst rapporteerde. Voor het lopende kwartaal wordt een omzet voorzien van circa 7,9 miljard dollar, wat een stijging van 20 procent op jaarbasis betekent.

Sweetgreen steeg ruim 25 procent. De restaurantketen, die salades serveert, heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Ook de outlook overtrof de verwachtingen.

Airbnb schort zijn activiteiten in Rusland en Wit-Rusland op. Het aandeel daalde 6 procent. Microsoft, dat 2 procent in moest leveren, stopt met zijn verkopen van zijn producten en diensten in Rusland.

Smith & Wesson eindigde 12,5 procent lager, nadat het bedrijf zei dat de markt voor wapens "aanzienlijk is afgekoeld" sinds het hoogtepunt van de coronacrisis.

Gap steeg fractioneel, nadat de modeketen beter dan verwachte resultaten publiceerde over het vierde kwartaal en ook nog eens een sterke outlook presenteerde.

S&P 500 index 4.329 (-0,8%)

Dow Jones index 33.615 (0,5%)

Nasdaq Composite 13.313 (-1,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie lager.

Nikkei 225 25.213,15 (-3,0%)

Shanghai Composite 3.383,56 (-1,9%)

Hang Seng 21.185,42 (-3,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0879. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0930.

USD/JPY Yen 114,91

EUR/USD Euro 1,0879

EUR/JPY Yen 125,03

MACRO-AGENDA:

04:00 Handelsbalans - Januari en Februari (Chi)

21:00 Consumentenkrediet - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten