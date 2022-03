Drukke week met rentebesluit ECB Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ook komende beursweek zal vooral weer bepaald worden door de ontwikkelingen in en rondom Oekraïne, terwijl de markt verder let op wat de Europese Centrale Bank te vertellen heeft. Afgelopen week daalde de AEX door alle oorlogszorgen met meer dan 7 procent tot onder de 672 punten. De oorlog maakt volgens Bank of America vooral Europese aandelen op dit moment onaantrekkelijk. Beleggingsstrateeg Sebastian Raedler van de Amerikaanse bank rekent op een daling van de Stoxx Europe 600 index naar 410 punten in het derde kwartaal. Alleen als de oorlog in Oekraïne snel eindigt, dan kan dit scenario ontlopen worden, denkt hij. Vrijdag sloot de index 3,6 procent lager op 422 punten. Bank of America heeft een Onderwogen advies op Europese aandelen. Vooral cyclische waarden moeten volgens Raedler worden gemeden. Veder meldde China dit weekend voor 2022 te streven naar een economische groei van 5,5 procent. Dat is de laagste groeidoelstelling van de afgelopen 30 jaar. Macro-economisch belooft het een drukke week te worden. Maandag start nog rustig, met als voornaamste punt Chinese exportcijfers. Een dag later volgen de Verenigde Staten met deze cijfers. Dinsdag zijn er ook de Duitse industriële productie en de groei in de eurozone. Halverwege de week is er een inflatiecijfer uit China en let de markt op de vacatures en olievoorraden in de VS. Donderdag is er vooral aandacht voor het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Verder zijn er inflatiecijfers uit Nederland en de VS, net als de wekelijkse steunaanvragen. Ook zijn er productiecijfers uit verschillende landen, waaronder Nederland. Vrijdag tot slot komen er inflatiecijfers uit Duitsland en is er een Amerikaans consumentenvertrouwen. Uit het VK komen exportdata en een productiecijfer. Op het vlak van de bedrijfsresultaten is het inmiddels een stuk rustiger. Maandag is de agenda leeg en dinsdag opent alleen TKH de boeken. Woensdag volgt Basic-Fit en donderdag Boskalis. Vrijdag zijn er nog cijfers van Beter Bed en Stern. Ook in het buitenland is de meeste drukte wel geweest. Meme-stock AMC komt dinsdag met cijfers, net als Oracle. Woensdag is er nog aandacht voor de Duitse grootmachten Adidas en Deutsche Post. Bron: ABM Financial News

