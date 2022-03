Valuta: euro/dollar in glijvlucht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro staat onder druk en de steun op 1,1120 is inmiddels gesneuveld. Vermoedelijk zet de daling door, verwacht valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst. "Het niveau in euro/dollar op 1,1120 hield lang stand, maar is inmiddels gesneuveld door de vlucht naar de veilige dollar en het oplopende renteverschil in het voordeel van de dollar. Het wegvallen van dit steunniveau maakt de weg vrij voor een verder daling van de koers", aldus Derks. "Een aanval op 1,10 is al gaande en als die definitief breekt, komt 1,08 weer in zicht", meent de valutaspecialist. De euro geeft volgens Derks terrein prijs op vele fronten. Olievaluta's, maar ook andere veilige havens als de Zwitserse frank en de Japanse yen doen het goed. En ook het Britse pond wint weer terrein op de euro na de laatste bijeenkomst van de Europese Centrale Bank, toen het pond na de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde bijna 2 procent wegzakte ten opzichte van de euro. "Nu zit het pond weer in de lift." De euro/dollar noteert op 1,0926 en het euro/pond op 0,8259. Bron: ABM Financial News

