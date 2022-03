Groeidoel China laagste in 30 jaar: 5,5% voor 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) China mikt voor 2022 op een economische groei van circa 5,5 procent. Dit maakte de Chinese premier Li Keqiang dit weekend bekend. Dat is het laagste groeidoel in 30 jaar, maar desondanks hoger dan de meeste economen hadden verwacht en ook meer dan de Wereldbank en het IMF voorzien. Kortom, een ambitieus doel, en dat betekent dat de Chinese overheid flink zal gaan stimuleren om deze doelstelling ook daadwerkelijk te halen, aldus economen. Volgens Michael Pettis, een professor aan de Universiteit van Beijing, heeft China nog voldoende ruimte om schulden te maken om en groei van meer dan 6 procent te kunnen halen. In 2021 groeide het Chinese bruto binnenlands product met 8,1 procent, maar daarbij profiteerde het land van een makkelijke vergelijkingsbasis, omdat 2020 werd getroffen door de coronacrisis. Premier Keqiang zei dit jaar werk te willen maken van de economische stabiliteit van China. Een topprioriteit noemde hij dit zelfs. Bron: ABM Financial News

