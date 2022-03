Jefferies verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway fors Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Just Eat Takeaway flink verlaagd van 86,00 naar 58,00 Britse pond, of 70,00 euro, met een ongewijzigde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van analist Giles Thorne. De analist besloot na de jaarcijfers van Just Eat Takeaway om zijn taxaties te herzien. Thorne verlaagde zijn raming voor de brutotransactiewaarde in 2022 met circa 4 procent. Daarmee zit hij nu min of meer in lijn met de verwachtingen van de maaltijdbezorger zelf. Die rekent op een 15 procent stijging van de brutotransactiewaarde en een aangepaste EBITDA-marge van 0,6 tot 0,8 procent negatief. In 2026, als Just Eat Takeaway rekent op 30 miljard euro aan extra brutotransactiewaarde, verwacht Jefferies dat die groei slechts uitkomt op 19 miljard euro. Wel denkt Thorne dat het EBITDA-verlies dit jaar lager uitvalt dan eerder gevreesd. Daar staat tegenover dat vanaf 2023 de winstontwikkeling trager zal verlopen dan de analist eerder verwachtte. Het aandeel Just Eat Takeaway sloot vrijdag 9,5 procent lager op 27,80 euro. Bron: ABM Financial News

