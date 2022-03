Damrak in de ban van oorlog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week fors gedaald en daarbij weer onder de 700 punten gedoken, het laagste punt in ongeveer een jaar. Bij een slot van 671,73 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis 7,7 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op het Damrak op 727,85 punten.

Beleggers blijven gericht op de oorlog in Oekraïne. Volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International is de Russische invasie van Oekraïne inmiddels wel door de beurs ingeprijsd. Wel denkt Van Eerden dat de beurs nog altijd iets lager kan, zei hij deze week tegen ABM Financial News.

Niet de oorlog is daar de oorzaak van, maar de inflatie, als gevolg van de enorme hoge olieprijs, in combinatie met de sancties tegen Rusland, "die ook ons gaan raken", zei Van Eerden.

De vermogensbeheerder merkt op dat een recessie over het algemeen wordt ingeleid door een stijging van de olieprijs met meer dan 50 procent. "Je kan op je vingers natellen dat die gaat komen", aldus Van Eerden.

Een vat WTI-olie kost vrijdag rond de 112 dollar, Brent zelfs 114 dollar. Op weekbasis zijn de olieprijzen bijna een kwart gestegen.

Toch besloot OPEC+, inclusief bondgenoot Rusland, deze week om de bestaande productie-afspraken te handhaven. Dat betekent dat de dagproductie in april ook met 400.000 vaten omhoog gaat.

"Als er sancties opgelegd worden op Russische olie, is een stijging van de olieprijs naar 150 dollar per vat een bescheiden scenario", denkt marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. In dat geval zou een gecoördineerde vrijgave van strategische oliereserves weinig helpen, volgens Aslam.

Mogelijk komt er vlot goed nieuws over de Iraanse nucleaire onderhandelingen. "Er wordt gezegd dat de onderhandelingen, die onder het bewind van Biden zijn hervat, in de komende dagen of zelfs uren tot een akkoord zouden kunnen leiden, met als gunstig resultaat dat Iran zijn olie weer mag uitvoeren", zei Bernard Keppenne, econoom bij CBC, in gesprek met ABM Financial News.

“Hoewel er een duidelijke wil is om tot een akkoord te komen, zal de terugkeer van Iran naar de markt vooral psychologisch en op korte termijn impact hebben. Want laten we duidelijk zijn, de twee miljoen vaten uit Iran zullen de Russische aanvoer niet vervangen”, nuanceerde Keppenne.

Inflatie verder omhoog

In het verlengde van de hoge olieprijzen zou de inflatie ook verder op kunnen lopen, wat volgens Aslam de koopkracht van consumenten onder druk zet, wat weer een negatieve impact heeft op de mondiale groei. Het zou het ook lastiger maken voor centrale banken om in te grijpen om de inflatie te bedwingen.

Voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell verscheen deze week voor het Amerikaanse Congres om tekst en uitleg te geven over het monetaire beleid van de centrale bank. Daarmee maakte hij de weg compleet vrij voor een verwachte renteverhoging later deze maand.

Powell gaf aan de centrale bank alles zal doen wat nodig is om de inflatie omlaag te brengen en waarschuwde dat de inflatie de komende tijd verder op zal lopen door de hoge energieprijzen. Powell lijkt aan te sturen op een renteverhoging van 0,25 procentpunt maar een verhoging met 0,50 procentpunt is niet uitgesloten.

Banenrapport ondersteunt renteverhoging

Een renteverhoging wordt ook gerechtvaardigd door de sterke arbeidsmarkt in de VS. Deze week werd bekend dat de banengroei in Amerika in februari is uitgekomen op 678.000, met een werkloosheid van 3,8 procent.

"De werkloosheid ligt nu 0,2 procentpunt onder de richtlijn van de Fed voor de lange termijn van 4,0 procent", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

In de eurozone lijkt een renteverhoging verder weg maar is de Europese Centrale Bank wel in toenemende mate bezorgd over de hoge inflatie, bleek deze week uit de notulen van de laatste beleidsvergadering.

De inflatie in de muntunie kwam in februari uit op 5,8 procent. De kerninflatie noteerde op 2,7 procent en daarmee ruim boven de doelstelling van de centrale bank.

Volgende week komt de ECB met een nieuw rentebesluit en daarbij ook nieuwe inflatieramingen die mogelijkerwijs de weg vrij maken voor een eerder dan verwachte monetaire verkrapping.

Econoom Carsten Brzeski van ING ziet een "toenemende bereidheid om het beleid in maart te normaliseren." Volgens marktkenners is de situatie in Oekraïne wel een onzekere factor.

Op macro-economisch vlak was er deze week verder aandacht voor inkoopdata uit de mondiale industrie en dienstensector. Over het algemeen lijken de grote economieën de omikronvariant van het coronavirus goed te verteren.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,09 en daarmee op weekbasis ruim 3 procent lager.

Valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO zei vrijdag tegen ABM Financial News: "Voorlopig wordt de markt gekenmerkt door de trek naar veilige havens."

"De euro is de afgelopen week vooral onder druk komen te staan, omdat de eurozone relatief dicht bij het conflict in Oekraïne ligt en het afhankelijk is van gas en olie uit Rusland", aldus de valutaspecialist.

"De marktreactie is een combinatie van verslechterd beleggerssentiment en de zoektocht naar diversificatie. In deze omgeving wordt onze eindejaarsraming van een euro/dollar van 1,07 waarschijnlijk snel bereikt", aldus Boele.

Stijgers en dalers

De meeste bewegingen in de indexen waren deze week gerelateerd aan de impact van de Russische inval in Oekraïne en de sancties tegen Rusland die daarom zijn opgelegd.

Het aantal stijgers was deze week dan ook beperkt. Het defensieve Wolters Kluwer won 7 procent en Relx won op gepaste afstand circa 1,5 procent. Ook Ahold Delhaize wist in het groen te blijven en won op weekbasis bijna 2 procent.

Deze week kondigde Shell aan dat het uit zijn joint ventures met het Russische Gazprom stapt als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. Shell waardeerde de activiteiten die onderdeel zijn van de joint ventures met Gazprom eind 2021 op zo'n 3 miljard dollar. Het besluit zal leiden tot afschrijvingen, aldus Shell, dat op weekbasis bijna 7 procent verloor.

ArcelorMittal besloot deze week om zijn staalproductie in het Oekraïense Kryvyi Rih stop te zetten om de veiligheid van werknemers te garanderen. Kryvyi Rih is één van Europa's grootste staalfabrieken en heeft ongeveer 29.000 werknemers en onderaannemers in het land. Het aandeel daalde 2,5 procent op weekbasis.

De klappen vielen deze week vooral bij de financiële waarden. In de AEX daalde Aegon 11,5 procent, NN Group 12,5 procent en hekkensluiter ING zelfs 22 procent. Verzekeraars en banken profiteerden recent van het uitzicht op een hogere rente, maar door alle onrust kan dit volgens vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor wel eens iets langer gaan duren. En daarnaast is het de vraag in hoeverre deze financials worden geraakt door de sancties tegen Rusland. “Dat maakt beleggers onzeker”, aldus de vermogensbeheerder.

ING gaf deze week aan dat de sancties tegen Rusland een negatieve impact van 0,7 miljard euro hebben.

Just Eat Takeaway.com verloor deze week bijna 17 procent na het bekendmaken van de jaarcijfers. De resultaten van Just Eat waren volgens Degroof Petercam conform verwachting, nadat de maaltijdbezorger al eerder met voorlopige cijfers kwam. Barclays verlaagde het koersdoel flink.

Universal Music Group daalde ruim 5 procent op weekbasis na publicatie van de jaarcijfers. Hoewel het muziekbedrijf de verwachtingen op omzetgebied overtrof, waren analisten negatief over het uitblijven van een outlook voor dit jaar.

In de AMX was ABN AMRO één van de grootste dalers. Het aandeel daalde deze week bijna 17 procent. ASR Nederland verloor op weekbasis bijna 10 procent.

PostNL heeft in het afgelopen jaar een recordaantal pakketten bezorgd en boekte zo naar eigen zeggen sterke resultaten. Dit maakte het postbedrijf maandagochtend bekend, nadat het al eerder met voorlopige cijfers kwam. Het aandeel won op weekbasis 3,5 procent.

Alleen OCI, met een plus van bijna 5 procent en Flow Traders, dat zo'n 6 procent won, stegen deze week harder in de Midcap.

De jaarcijfers van B&S werden in de AScX beloond met een koerswinst van een procent op weekbasis. B&S boekte vorig jaar meer winst op een stabiele omzet en wist zo het margedoel te behalen. B&S wil dit jaar een autonome omzetgroei van 7,5 procent realiseren.

Luxemerk LVMH en Avantium gaan onderzoeken of PEF geschikt is als duurzame verpakkingsoplossing voor de beautymerken van het Franse bedrijf. Avantium daalde deze week 2 procent.

Kendrion was de grootste daler in de Smallcap en verloor op weekbasis ruim 15 procent. Accsys steeg ruim 2 procent.

Accell daalde circa een procent op weekbasis na het openen van de boeken. De winst en omzet van de fietsenfabrikant stegen in 2021. Accell keert vanwege de voorgenomen overname door KKR geen dividend uit.