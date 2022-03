Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag lager, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 verliest 0,7 procent op 4.332,25 punten en de Dow Jones index daalt 0,6 procent op 33.605,02 punten. De Nasdaq levert 1,2 procent op 13.375,50 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten blijven in de ban van de oorlog in Oekraïne.

Marktanalist Jeffrey Halley van Oanda concludeert dat Rusland niet langer tactieken schuwt die heel Europa in gevaar brengen. Rondom de kerncentrale in Zaporizja die vannacht in brand ging na een Russische aanval, liggen enkele van de belangrijkste landbouwgebieden in Oekraïne. "Er is geen genie voor nodig om de potentiële risico's van dat scenario te extrapoleren", zei Halley. Inmiddels zou de centrale in handen zijn van het Russische leger.

De WTI-olieprijs, die als gevolg van de oorlog en de sancties tegen Rusland deze week met zo'n 21 procent is gestegen, noteert vrijdag op ruim 112 dollar.

Het Amerikaanse banenrapport, dat normaliter op veel aandacht kan rekenen van beleggers, lijkt vrijdag vooral een bevestiging van wat de markt al weet: dat de Federal Reserve de rente later deze maand gaat verhogen.

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in februari is gestegen met 678.000, wat fors meer is dan de 440.000 banen waarop werd gerekend. Ook werd de groei in de voorgaande maanden opwaarts bijgesteld.



Het werkloosheidspercentage daalde van 4 procent in januari naar 3,8 procent in februari. Op jaarbasis was er een loonstijging van 5,1 procent, beduidend minder dan de 5,8 procent waarop economen rekenden.

"We hebben een zeer krappe arbeidsmarkt en dat bevestigt dat er genoeg ruimte is voor de Fed om de rente te verhogen", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vrijdag op 1,75 procent. De euro/dollar handelde op 1,0929.

Bedrijfsnieuws

Broadcom noteert 4 procent hoger, nadat de Amerikaanse chip- en softwarefabrikant donderdagavond over het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst rapporteerde. Voor het lopende kwartaal wordt een omzet voorzien van circa 7,9 miljard dollar, wat een stijging van 20 procent op jaarbasis betekent.

Sweetgreen stijgt liefst 23 procent. De restaurantketen, die salades serveert, heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Ook de outlook overtrof de verwachtingen.

Airbnb schort zijn activiteiten in Rusland en Wit-Rusland op. Het aandeel daalt vrijdag ruim 6 procent. Microsoft, dat 2 procent in moet leveren, stopt met zijn verkopen van zijn producten en diensten in Rusland.

Smith & Wesson verliest 13 procent, nadat het bedrijf zei dat de markt voor wapens "aanzienlijk is afgekoeld" sinds het hoogtepunt van de coronacrisis.

Gap daalt 2 procent, nadat de modeketen beter dan verwachte resultaten publiceerde over het vierde kwartaal en ook nog eens een sterke outlook presenteerde.