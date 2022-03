Europese beurzen angstig het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa kleurden vrijdag donkerrood door de grote bezorgdheid over de oorlog in Oekraïne na de Russische aanval op een kerncentrale in Zaporizja.

De Stoxx Europe 600 index sloot 3,6 procent lager op 421,78 punten, de Duitse DAX verloor 4,4 procent op 13.094,54 punten, de Franse CAC 40 leverde zelfs 5,0 procent in op 6.061,66 punten en de Britse FTSE sloot 3,5 procent in de min op 6.987,14 punten.

"De roekeloze beschieting van een Oekraïense kerncentrale vanmorgen door Russische troepen, toont aan dat Poetin steeds wanhopiger wordt om een overwinning te behalen ondanks talloze tegenslagen, en met weinig tekenen dat hij geneigd is terug te treden", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De koppigheid van de Oekraïense strijdkrachten maakt hem daarbij nog kwader, "waardoor de onzekerheid verder toeneemt", meent de analist.

De acties van Poetin roepen de vraag op of Rusland de tactiek van de verschroeide aarde zal volgen om het Oekraïense verzet te breken, aldus Hewson.

Volgens de analist hebben beleggers massaal Europese aandelen van de hand gedaan deze week, waarmee een daling die eind vorige maand begon in de laatste twee dagen is versneld.

Bank of America denkt dat het sentiment onder Europese inkopers de komende kwartalen stevig onder druk zal komen door de hogere energieprijzen en de toenemende onzekerheid door de oorlog in Oekraïne. Dit maakt Europese aandelen onaantrekkelijk.

De Amerikaanse bank verwacht dat de inkoopmanagersindex voor de eurozone in het derde kwartaal daalt naar 49. Een indexstand van minder dan 50 duidt op krimp. Eerder gingen de economen van de bank nog uit van een daling aan het jaareinde tot 52, ofwel een vertraging van de groei, maar wel nog altijd groei.

Een groeivertraging in combinatie met een stijgende rente, maken Europese aandelen geen geliefde belegging, aldus Bank of America. Beleggingsstrateeg Sebastian Raedler rekent op een daling van de Stoxx Europe 600 index met 7 procent naar 410 punten in het derde kwartaal. Alleen als de oorlog in Oekraïne snel eindigt, dan kan dit scenario ontlopen worden, denkt hij.

Bank of America heeft een Onderwogen advies op Europese aandelen. Vooral cyclische waarden moeten volgens Raedler worden gemeden. Het advies voor voeding en dranken stelde de bank juist opwaarts bij naar Overwogen.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag aandacht voor Duitse handelsdata. Zowel de import als export daalden in januari.

In de eurozone liepen de detailhandelsverkopen over januari op maandbasis met 0,2 procent op. De raming lag op een stijging met 1,5 procent op maandbasis.

Het Amerikaanse banenrapport liet een sterke groei zijn in februari, waarmee een aanstaande renteverhoging door de Federal Reserve nog maar eens wordt bevestigd.

Een vat WTI-olie kost vrijdag ruim 111 dollar en daarmee op weekbasis 21 procent duurder. De euro/dollar noteert rond het slot op 1,0915.



Bedrijfsnieuws

In Parijs wist alleen Thales vrijdag licht te stijgen. Société Générale was met een verlies van ruim 9 procent de hekkensluiter in de CAC 40, die op weekbasis zo'n 10 procent lager eindigde.

In Frankfurt eindigde alleen nutsbedrijf RWE in het groen, met een plus van zo'n 5 procent. De DAX verloor deze week rond de 10 procent. Sterkste daler vrijdag was Deutsche Bank, dat bijna 9 procent verloor.

De laatste sancties tegen Rusland leveren voor ING een negatieve impact op van 0,7 miljard euro, zo maakte de bank vrijdagochtend bekend. Het aandeel verloor ruim 9,5 procent.

Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de indexen op Wall Street 1,5 tot 2 procent lager.