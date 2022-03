AEX fors lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 4,8 procent tot 671,73 punten, terwijl de AMX een verlies van 4,7 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 3,3 procent.

Het Damrak stond vrijdag fors onder druk, nadat er brand uitbrak bij de grootste kerncentrale van Europa in het Oekraïense Zaporizja. Die brand is inmiddels geblust en er lijkt geen sprake te zijn van verhoogde straling. Inmiddels zou de centrale wel in handen zijn van het Russische leger. In reactie op het nieuws hervatte de olieprijs zijn opwaartse trend, na donderdag lager gesloten te zijn.

"Als de inflatie hoog blijft, daalt de koopkracht van consumenten en wordt de economische groei afgeremd", zei investment managers Simon Wiersma van ING. "Mogelijk kan alleen meer overheidsstimulering of stimulering door de centrale banken, vooral de Europese Centrale Bank, een ‘stagflatie’-scenario voorkomen: een combinatie van inflatie en groeivertraging", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in januari op maand- en jaarbasis zijn gestegen met respectievelijk 0,2 procent en 2,7 procent.

De Duitse export is in januari gedaald, maar minder sterk dan de import. De export nam met 2,8 procent op maandbasis af. De import daalde zelfs met 4,2 procent.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal banen in de VS in februari is gestegen met 678.000, wat fors meer is dan de 440.000 banen waarop werd gerekend. Ook werd de groei in de voorgaande maanden opwaarts bijgesteld.

Het werkloosheidspercentage daalde van 4 procent in januari naar 3,8 procent in februari. Op jaarbasis was er een loonstijging van 5,1 procent, beduidend minder dan de 5,8 procent waarop economen rekenden.

"De Amerikaanse banengroei ondersteunt het pleidooi voor Fed-actie", zei ING. "De arbeidsmarkt in de VS wordt steeds krapper, terwijl de werkloosheid ruim onder de 4 procent noteert. Gezien het sterke voornemen [onder werkgevers] om meer personeel aan te nemen, zal de opwaartse druk op de lonen aanhouden, terwijl de Federal Reserve zal reageren met hogere rentetarieven, ondanks de onzekerheid door de Russische invasie van Oekraïne", aldus ING.

De euro/dollar noteerde op 1,0915. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1067 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1064 op de borden.

Olie noteerde vrijdag bijna 5 procent hoger op 113 dollar en op weekbasis zelfs 23 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 24 van de 25 aandelen in het rood, aangevoerd door Signify met een verlies van 10,7 procent. ArcelorMittal daalde 8,0 procent, terwijl Just Eat Takeaway 9,5 procent daalde. Ahold Delhaize was met een winst van 0,8 procent de enige stijger.

ING daalde 9,7 procent. ING zei vanochtend beperkt te zijn geraakt door de laatste sancties tegen Rusland. De bank sprak van een negatieve impact van 0,7 miljard euro.

Universal Music Group daalde 6,0 procent na publicatie van de jaarcijfers. Vooral op omzetvlak overtrof het muziekbedrijf de verwachtingen, maar het uitblijven van een outlook voor dit jaar noemden diverse analisten negatief.

In de AMX steeg Flow Traders 2,3 procent. OCI won 0,5 procent en Intertrust steeg 0,1 procent. Dit waren de enige stijgers. ABN AMRO verloor 8,9 procent. Air France-KLM daalde 6,7 procent.

In de AScX was Accsys de enige stijger. Het aandeel steeg 1,9 procent. TomTom verloor 7,1 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,5 procent lager op 4.296,59 punten. De Dow Jones index daalde 1,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,0 procent in het rood.