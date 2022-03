'Banengroei VS ondersteunt renteverhoging Fed' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in februari liet een mooi, breed gedragen beeld zien en is een bevestiging voor een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand. Dit zegt marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "De werkloosheid ligt nu 0,2 procentpunt onder de richtlijn van de Fed voor de lange termijn van 4,0 procent", aldus Marey. Er kwamen in februari 678.000 banen bij, wat meer was dan de 440.000 banen waarop de markt had gerekend. De werkloosheid daalde van 4,0 naar 3,8 procent. Marey wees verder op de verdere groei in de bouw en de maakindustrie. De euro noteerde vrijdagmiddag kort na de publicatie van het banenrapport op 1,0904 dollar in een markt die volledig wordt beheerst door de oorlog in Oekrai¨ne. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.