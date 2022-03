'Oorlog maakt Europese aandelen onaantrekkelijk' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het sentiment onder de Europese inkopers zal de komende kwartalen stevig onder druk komen door de hogere energieprijzen en de toenemende onzekerheid door de oorlog in Oekraïne en dit maakt Europese aandelen onaantrekkelijk. Dit blijkt vrijdag uit een rapport van Bank of America. De Amerikaanse bank verwacht dat de inkoopmanagersindex voor de eurozone in het derde kwartaal daalt naar 49. Een indexstand van minder dan 50 duidt op krimp. Eerder gingen de economen van de bank nog uit van een daling aan het jaareinde tot 52, ofwel een vertraging van de groei, maar wel nog altijd groei. Een groeivertraging in combinatie met een stijgende rente, maken Europese aandelen geen geliefde belegging, aldus Bank of America. Beleggingsstrateeg Sebastian Raedler rekent op een daling van de Stoxx Europe 600 index met 7 procent naar 410 punten in het derde kwartaal. Alleen als de oorlog in Oekraïne snel eindigt, dan kan dit scenario ontlopen worden, denkt hij. Bank of America heeft een Onderwogen advies op Europese aandelen. Vooral cyclische waarden moeten volgens Raedler worden gemeden. Het advies voor voeding en dranken stelde de bank juist opwaarts bij naar Overwogen. Verder blijft de bank negatief over aandelen in energie en mijnbouw, maar door de oplopende grondstofprijzen brengt Raedler zijn Onderweging wel iets terug. De Stoxx Europese 600 index noteert vrijdagmiddag 2,7 procent lager op 426 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.