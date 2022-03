AFM beboet Credit Agricole Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Financiële Markten heeft Crédit Agricole Consumer Finance Nederland een bestuurlijke boete opgelegd. Dit maakte de AFM vrijdag bekend. De boete bedraagt 425.000 euro aan negen dochterondernemingen van de Franse bank, omdat deze bij de inrichting van hun bedrijfsvoering “geen beheerste en integere uitoefening van hun bedrijf waarborgden”. Bron: ABM Financial News

