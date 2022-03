Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager nu het Russische offensief in Oekraïne na ruim een week van gevechten heeft geleid tot de controle over de grootste kerncentrale van Oekraïne. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 2,8 procent op 423,80 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 3,1 procent naar 3.776,73 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 3,4 procent met een stand van 6.158,26 punten. De Britse FTSE verloor vrijdag 3,0 procent naar 7.021,00 punten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets noemt de gevechten rond de kerncentrale "onbegrijpelijk en roekeloos", gezien de ervaringen van Rusland met Tsjernobyl en de mogelijke impact op Rusland zelf en op Europa bij een uitval van de kerncentrale. "Door de laatste ontwikkelingen doen beleggers vanochtend een stap terug, in een week die al gekenmerkt werd door grote verliezen op weekbasis voor de Duitse DAX", aldus Hewson. De Duitse index opende op het laagste punt in meer dan een jaar. De Duitse export over januari liet een onverwachte daling op maandbasis zien, terwijl de import nog meer inleverde dan de export al deed. In de eurozone liepen de detailhandelsverkopen over januari op maandbasis met 0,2 procent op. De raming lag op een stijging met 1,5 procent op maandbasis. Voor de banengroei vanmiddag wordt uitgegaan van een toename van 440.000 banen tegen 467.000 in januari. Afgelopen woensdag bleek de groei in de private sector al hoger uit zijn uitgevallen dan verwacht, terwijl de daling in januari met 301.000 werd bijgesteld naar een stijging met 509.000 banen. Er is één spreker vandaag en dat is de voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans. Olie noteerde vrijdag hoger. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 2,2 procent in het groen op 110,02 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 112,35 dollar werd betaald, een stijging van 2,0 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1014. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1012 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1062 op de borden.



Bedrijfsnieuws In Parijs noteerden twee aandelen een plus, waaronder het aandeel Thales dat 1,9 procent steeg. In Frankfurt hielden drie aandelen het hoofd boven water. De koers van het aandeel Merck steeg 3,2 procent, en die van RWE met 3,2 procent. De laatste sancties tegen Rusland leveren voor ING een negatieve impact op van 0,7 miljard euro, zo maakte de bank vrijdagochtend bekend. Het aandeel xxxx Onder de hoofdaandelen die in Parijs en Frankfurt onder druk stonden noteerden er slechts drie een koersverlies van minder dan 1 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,5 procent tot 4.363,50 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.794,66 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent lager op 13.537,94 punten. Bron: ABM Financial News

