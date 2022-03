Valuta: euro onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag lager in een risicomijdende en nerveuze markt.

"De munt koerst richting 1,10 dollar en gaat naar onze verwachting wel door dit niveau heen", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Voorlopig wordt de markt gekenmerkt door de trek naar veilige havens.

De euro is de afgelopen week vooral onder druk komen te staan, omdat de eurozone relatief dicht bij het conflict in Oekraïne ligt en het afhankelijk is van gas en olie uit Rusland. "De controle van Rusland over de grootste kerncentrale van Oekraïne versterkt dit. De valuta’s van landen die ver weg liggen van het conflict, zoals de Nieuw-Zeelandse en de Australische dollars hebben het relatief goed gedaan. Daarnaast hebben veilige havens als de Amerikaanse dollar, Japanse yen en Zwitserse frank een stijging laten zien. Tot slot zijn de valuta’s van olie-exporterende landen gestegen, waaronder de Noorse kroon en de Canadese dollar. "De marktreactie is een combinatie van verslechterd beleggerssentiment en de zoektocht naar diversificatie. In deze omgeving wordt onze eindejaarsraming van een euro/dollar van 1,07 waarschijnlijk snel bereikt", aldus Boele.

"Als het sentiment niet verder verslechterd, dan blijven beleggers waarschijnlijk veilige havens, munten van olie exporteurs en munten van landen die ver weg van het conflict liggen, kopen. Maar als het beleggerssentiment omslaat naar paniek dan verandert de dynamiek op de valutamarkten. Paniek kan volgen op een ontregeling van het aanbod van gas en olie, of als de oorlog zich verder uitbreidt. Hoe meer het beleggerssentiment verslechtert, hoe dichter we in een panieksituatie terecht komen en hoe hoger de vraag naar veilige havens zoals de dollar en de yen zal zijn. Wij denken dat deze munten het relatief beter zullen doen dan de frank. Waar het land ligt is dan niet meer belangrijk, de liquiditeit van de munt wel", zo stelde valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

"Mocht de situatie in Oekraïne kalmeren, dan denken we dat beleggers winst nemen op de munten die als veilige haven worden gezien en de munten van olie-exporterende landen. Ze kopen dan waarschijnlijk de euro en de Zweedse kroon. De euro kan dan stijgen naar 1,12 dollar. Geleidelijk zullen fundamentele factoren weer de overhand krijgen. Maar omdat het monetaire beleid van de Fed en de ECB tegen die tijd nog verder uiteenloopt, denken we dat een daling van de dollar door minder vraag naar veilige havens tijdelijk van aard zal zijn. Beleggers zullen de dollar kopen ten opzichte van de euro vanwege het verschil in monetair beleid", verwachtte Boele vrijdag.

Boele verwacht ten aanzien van de banencijfers vanmiddag geen zichtbare beweging in de dollarkoers als deze lager uit komt dan voorspeld. "De markt is nu helemaal niet met centrale banken bezig", aldus Boele.

De Duitse export over januari liet een onverwachte daling op maandbasis zien, terwijl de import nog meer inleverde dan de export al deed.

Van de eurozone liepen de detailhandelsverkopen over januari op maandbasis met 0,2 procent op. De raming lag op een stijging met 1,5 procent op maandbasis.

Voor de banengroei wordt uitgegaan van een toename van 440.000 banen tegen 467.000 in januari. Afgelopen woensdag bleek de groei in de private sector al hoger uit zijn uitgevallen dan verwacht, terwijl de daling in januari met 301.000 helemaal werd uitgegumd en bijgesteld naar een stijging met 509.000 banen.

Er is één spreker vandaag en dat is de voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans.

De euro noteerde vrijdag 0,5 procent lager op 1,1016 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8277 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,3 procent en noteerde op 1,3309 dollar. Ten opzichte van de Noorse kroon daalde de euro 0,2 procent, en ten opzichte van de frank 0,3 procent, en van de yen 0,5 procent. De dollar noteerde stabiel ten opzichte de Braziliaanse real, ook een munt die in deze markt relatief veel gevraagd is.