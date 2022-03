AEX onder 700 punten, forse koersverliezen ING en Signify Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend fors lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 3,0 procent tot 684,44 punten. Analisten van SEB wezen op de laatste berichten uit Oekraïne, waaruit blijkt dat Rusland vannacht een kerncentrale in Zaporizja heeft ingenomen. Het betreft de grootste kerncentrale van Europa. Rond het gebied brak een brand uit, maar volgens de laatste berichten is er geen kerncentrale beschadigd geraakt, terwijl er ook geen radioactieve straling werd gemeten. "Het risico dat de oorlog leidt tot een serieuze nucleaire ramp is daarmee een stuk groter geworden", aldus SEB. Als gevolg zagen analisten van SEB de koersen vanochtend fors teruglopen. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets noemt de gevechten rond de kerncentrale "onbegrijpelijk en roekeloos", gezien de ervaringen van Rusland met Tsjernobyl en de mogelijke impact op Rusland zelf en op Europa bij een uitval van de kerncentrale. "Door de laatste ontwikkelingen doen beleggers vanochtend een stap terug, in een week die al gekenmerkt werd door grote verliezen op weekbasis voor de Duitse DAX", aldus Hewson. De Duitse index opende op het laagste punt in meer dan een jaar. "De Amerikaanse beurzen daarentegen houden redelijk stand, hoewel ze overwegend in het rood sloten donderdag." Ook vanmiddag lijkt Wall Street lager te openen. Het muntpaar euro/dollar liep vanochtend verder terug tot 1,1015. De olieprijzen stegen tot 0,5 procent.. Op macro-economisch vlak bleek de Duitse export in januari te zijn gedaald, maar minder sterk dan de import. Vanmiddag krijgen beleggers inzicht in het Amerikaanse banenrapport over februari. De toon van het ADP-rapport van woensdag was beslist positief, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Het bevestigde dat de werkgelegenheid in de VS zijn verbeterd, meent de analist. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen noteerde alleen IMCD met 0,6 pcent koerswinst in het groen. De grootste dalers waren ING en Signify met 5,4 tot 7,4 procent koersverlies. ING zei vanochtend beperkt te zijn geraakt door de laatste sancties tegen Rusland. De bank sprak van een negatieve impact van 0,7 miljard euro. Universal Music Group daalde 4,3 procent na publicatie van de jaarcijfers. Vooral op omzetvlak overtrof het muziekbedrijf de verwachtingen, maar het uitblijven van een outlook voor dit jaar noemden diverse analisten negatief. In de AMX won FlowTraders 2,4 procent. AMG was met 7,3 procent de grootste daler. Ook Air France-KLM daalde met 7,1 procent flink. In de AScX daalde Avantium 5,4 procent. Bron: ABM Financial News

