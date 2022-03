Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 107,00 naar 105,00 euro met een onveranderd Outperform advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de Zwitserse bank. Toch verhoogde analist Samuel Perry zijn taxaties voor de EBIT van AkzoNobel van 2022 tot en met 2024 met gemiddeld 3 procent. Credit Suisse besloot hiertoe na de publicatie van de cijfers van het coatingsbedrijf over het vierde kwartaal van 2021 en de recente strategische update van Akzo. De raming voor het bedrijfsresultaat (EBIT) in 2023 van de bank ligt 5 procent boven de analistenconsensus, zo stelde Credit Suisse vrijdag. De raming voor de EBITDA voor volgend jaar ligt daarentegen 5 procent onder de doelstelling van 2 miljard van AkzoNobel zelf, maar Perry ziet toch vooral opwaartse risico's, voor de volumes en de prijzen en het succesvol doorrekenen van hogere grondstoffenprijzen aan klanten. Credit Suisse voorziet indat de prijsstijging voor grondstoffen in het derde en vierde kwartaal terugvalt naar 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.