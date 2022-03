Beursblik: Universal Music overtreft omzetverwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft in het afgelopen jaar een hogere omzet geboekt dan verwacht, terwijl de EBITDA conform verwachting was, maar een gebrek aan een outlook voor het lopende jaar doet het sentiment rond het muziekbedrijf vermoedelijk weinig goeds. Dit stelde analist David Vagman van ING. Vagman sprak van een "zeer solide" omzetstijging, die 3,7 procent hoger uitviel dan waar rekening mee werd gehouden, maar dit leidde niet tot een beter dan voorziene EBITDA. Dit had volgens de analist vooral te maken met het terugdraaien van een voorziening van 28 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2020. Exclusief dit effect zou de EBITDA wel 2 procent hoger zijn uitgevallen dan waar analisten rekening mee hielden, aldus ING. Vagman is verder te spreken over de plannen van Universal Music om de muziekrechten van artiesten op te kopen, maar het bedrijf gaf geen concrete outlook af voor dit jaar. "Alleen de doelstellingen op middellange termijn werden gehandhaafd. Dit kan negatief worden opgevat door beleggers", vreest Vagman. ING handhaafde het koopadvies op Universal Music Group met een koersdoel van 30,00 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend op een rood Damrak met 1,4 procent tot 19,63 euro. Bron: ABM Financial News

