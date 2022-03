Accsys gaat Amerikaanse Accoya-fabriek bouwen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Accsys en diens partner Eastman hebben definitief besloten om een nieuwe Accoya-fabriek in de Verenigde Staten te gaan bouwen. Dit maakte de beursgenoteerde houtveredelaar vrijdag voorbeurs bekend. Een zogeheten finale investeringsbeslissing is genomen voor het project van 136 miljoen dollar. Onder meer bankleningen ter waarde van 80 miljoen dollar zijn afgesloten. Er is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de bouw. De nieuwe fabriek krijgt een initiële capaciteit van 43.000 kubieke meter per jaar. Accsys denkt een rendement op deze investering te kunnen maken van meer dan 20 procent. Het Amerikaanse project is voor 60 procent in handen van Accsys en voor 40 procent van Eastman. Bron: ABM Financial News

