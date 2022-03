NIBC ziet jaarwinst flink aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft in 2021 de winst fors zien aantrekken. Dat maakte de zakenbank, inmiddels zonder beursnotering, vrijdag bekend. De nettowinst steeg met 287 procent op jaarbasis naar 182 miljoen euro, voornamelijk omdat investeringen meer waard werden, de kredietverliezen daalden en de rentebaten met 390 miljoen euro stabiel bleven. De operationele inkomsten stegen naar 525 miljoen euro. De kredietverliezen daalden tot 37 miljoen euro. De CET 1-ratio daalde naar 18,4 procent tegen 19,9 procent in 2020. De cost /income ratio, een belangrijke graadmeter voor de prestaties van een bank, daalde van 54 naar 48 procent. Het bedrijf stelt een dividend van 127 miljoen euro voor, ofwel 0,87 euro per aandeel, en dat betekent een pay-out ratio van 70 procent. Hiervan is reeds 0,31 euro per aandeel uitgekeerd in de vorm van een interimdividend. Bron: ABM Financial News

